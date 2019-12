Una lunga giornata di scontro giudiziario. Si è tenuta ieri, presso il Tribunal de Instrução Criminal di Lisbona,L'udienza è arrivata dopo ben nove mesi di carcerazione preventiva per l'accusato, e si è risolta con la richiesta di rinvio a giudizio per i 147 crimini di cui Rui Pinto viene ritenuto colpevole dalla pubblica accusa. La decisione definitiva verrà presa il 13 gennaio, ma dai cronisti portoghesi viene dato per scontato il rinvio a giudizio per Rui Pinto e per il suo ex avvocato Aníbal Pinto. Quest'ultimo rientra nel processo a causa di un oscuro episodio avvenuto a ottobre 2015, nel quale è stato coinvolto il fondo Doyen Sports Investments che adesso figura nel procedimento penale come querelante.. La versione della tentata estorsione viene respinta dai due Pinto, ma rimane al centro del procedimento e a questo punto competerà al processo stabilire una verità giudiziaria.Oltre a negare ai reporter la possibilità di fotografarlo, Rui Pinto si è avvalso ieri della facoltà di non rispondere. Ciò che oggi viene commentato maliziosamente da alcune testate portoghesi, pronte a far notare il fatto che. Queste testate dimenticano, o fanno finta di dimenticare, che la magistratura portoghese abbia inflitto a Rui Pinto un esagerato periodo di carcere preventivo. Non esattamente un atteggiamento di collaborazione nei confronti del whistleblower del calcio globale. Chi invece ha parlato, eccome, è stato Aníbal Pinto. Che nella vicenda è entrato da avvocato e si è ritrovato indagato e quasi imputato con l'accusa di avere collaborato a un tentativo di estorsione. Una situazione che sul piano penale è francamente borderline e lascia alquanto perplessi. A margine del passaggio in aula l'avvocato Aníbal Pinto ha rilasciato dichiarazioni furenti ai cronisti . L'esito della sua vicenda giudiziaria sarà significativo non meno che quello riservato a Rui Pinto.. In termini ufficiali non se ne trova più traccia, ma intanto Doyen non desiste dal promuovere l'azione penale contro Rui Pinto. Francisco Teixeira da Mota, uno degli avvocati che gratuitamente difendono il whistleblower, ha ironizzato sul fatto che in quell'aula Nelio Lucas sia stato trattato come un'autorità intanto che in Spagna si ritrova accusato di evasione fiscale. A questi argomenti ha provato a controbattere Sofia Ribeiro Branco, avvocatessa del potente studio legale Vieira de Almeida nonché patrocinante di Doyen. Secondo il suo giudizio,. Rispetto a ciò, sarà il processo a mettere un punto. Sperando che si tratti di un processo equo, per quanto fin qui ne manchino totalmente le premesse. Se poi l'avvocatessa Ribeiro Branco volesse fare la grazia di dirci con chi si rapporti oggi, i@pippoevai