. Prima di tutto perché non è un rivoluzionario, semmai un geometra che prima prende le misure, poi agisce. Ancor più importante il fatto che il nuovo Direttore Sportivo entra in un progetto a grandi linee già definito: sfoltire, fare ordine, risparmiare. Non è questo l’anno del riscatto, piuttosto della ricostruzione, per altro con un retaggio del passato: