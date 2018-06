Hanno già scritto la storia una volta. Era il 1978, Mondiale argentino: Tunisia- Messico 3-1, prima vittoria di sempre di una selezione africana in una Coppa del Mondo. Il problema, per le Aquile di Cartagine, è che quel successo è rimasto l’unico in 4 partecipazioni (1978, 1998, 2002 e 2006). Un disastro, difficile definirlo in altro modo. Dopo 12 anni dalla rassegna tedesca i nordafricani guidati da Nabil Maaloul, saliti fino al 14esimo posto nel ranking Fifa, sono riusciti a qualificarsi. Ora sono pronti a dar battaglia. Obiettivo: superare per la prima volta il girone eliminatorio.



PERCORSO - Dopo aver agevolmente superato con un doppio 2-1 la Mauritania nel secondo turno eliminatorio, la Tunisia si è classificata prima nel girone da quattro squadre che qualificava per il Mondiale. Con la RD del Congo c’è stata lotta fino all’ultimo minuto: con la contemporanea vittoria degli avversari, alla Tunisia serviva almeno un pari con la Libia, arrivato non senza sofferenze. Gruppo vinto con un solo punto di vantaggio sul Congo, mostrando una solidità da far invidia: 4 vittorie e 2 pareggi in 6 gare con solo 4 gol subiti, a fronte degli 11 realizzati.



STELLE - La stella è indubbiamente Wahbi Khazri, centrocampista offensivo del Rennes, protagonista quest’anno della sua miglior stagione di sempre, durate la quale ha siglato nove reti in 24 partite in Ligue 1. Saif- Eddine Khaoui è un altro elemento chiave nella rosa a disposizione di Maaloul: trequartista di proprietà del Marsiglia ma reduce da un’ottima stagione con il Troyes. Sicuri protagonisti anche Anice Badri, attaccante dell'Esperance con un passato in Europa, Yohan Benalouane, ex tra le altre di Fiorentina e Atalanta, e Karim Laribi, centrocampista italo tunisino del Cesena.



GIRONE - La Tunisia è stata sorteggiata nel Gruppo G con Inghilterra, Belgio e Panama. Poteva andare decisamente meglio alle Aquile di Cartagine, che esordiranno il 18 giugno alle 21 contro i Leoni inglesi per poi affrontare il 23 giugno alle 15 i Diavoli Rossi. Uno due terrificante, che rischia di metterli subito ko. Chiusura il 28 giugno contro Panama, quando però le speranze qualificazione potrebbero essere già compromesse.