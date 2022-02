Pilastro e leader. Contro l'Inter il Napoli ha ritrovato Kalidou Koulibaly, a due mesi dall'ultima volta. Nel mezzo la distrazione al bicipite femorale sinistro rimediata a inizio dicembre contro il Sassuolo, il covid eVuole vincere, K2, vuole farlo con il Napoli, in campionato, con lo scudetto aritmeticamente alla portata, e in Europa League, dove gli avversari sono alla portata, compreso il Barcellona.Il Comandante ha ripreso la guida della difesa del Napoli, la sua priorità, nonostante le voci di mercato. Da Parigi, sponda Paris Saint-Germain e soprattutto da Torino,Un interesse che lusinga, ma KK non intende tradire la sua gente, lo ha detto chiaramente al ritorno dal Senegal: "Grazie dell'accoglienza, mi fa molto piacere,".L'ex difensore del Genk non è solo una risorsa, è un simbolo di Napoli e del Napoli del quale diventerà capitano.a cementare un legame che il diretto interessato considera quasi viscerale. Toccherà a De Laurentiis renderlo ufficiale con i contratti.. Di certo ci sarà da venirsi incontro, di fatto trovare un punto d'incontro a cifre diverse da quelle attuali, 6 milioni di euro netti all'anno.