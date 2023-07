Dopo tante estati vissute tra accostamenti a varie squadre, quella del 2023 potrebbe segnare veramente l'addio di Domenico Berardi al Sassuolo. L'attaccante, in neroverde fin dai tempi del settore giovanile, è infatti nel mirino di diverse big italiane, che sono pronte a sfidarsi per portarlo a casa. I betting analyst vedono la Lazio in pole nella corsa al classe 1994, il cui approdo in biancoceleste si gioca a 1,85. Segue la Juventus, offerta a 3, mentre il Napoli è visto a 5. Più lontana la Roma, per cui l'acquisto di Berardi vale 7,50 la posta.