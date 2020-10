Dall'Inghilterra arriva la clamorosa indiscrezione: le big europee tornano a parlare di una Superlega, con il sostegno della Fifa. E' quanto riferisce Sky Sports UK, che spiega come i discorsi siano già avanzati ipotizzando un inizio nel 2022 per quella che potrebbe diventare una European Premier League: il format, si legge, comprenderebbe 18 squadre prelevate dai top campionati europei, Inghilterra, Francia, Germania, Italia e Spagna. Trattative già avviate con oltre una dozzina di club per diventare fondatori e di questi si conoscono già alcuni nomi: Liverpool e Manchester United guidano le inglesi, contattati anche Arsenal, Chelsea, City e Tottenham, rimbalzano poi rumors su Barcellona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus e Bayern Monaco.



La European Premier League usurperebbe di fatto la Champions League Uefa e a supportare il progetto ci sarebbe la Fifa. E per i club coinvolti sarebbe una pioggia di denaro: il colosso di Wall Street JP Morgan, rivela Sky Sports UK, sarebbe già in trattative per fornire i 5 miliardi utili al lancio della competizione che garantirebbe ricchi premi, oltre centinaia di milioni di euro per i vincitori del torneo. Fonti citate riferiscono che un annuncio formale sarebbe possibile già alla fine del mese di ottobre, per quello che sarebbe "lo sviluppo potenzialmente più importante nel mondo del calcio per club da decenni".