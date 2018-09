Tutti pazzi per Giovanni Simeone. "Colpa" delle prestazioni con la Fiorentina e l'Argentina. La Nazione fa il punto: Atletico Madrid e Barcellona lo seguono, i colchoneros potrebbero partire in vantaggio visto che l’allenatore è papà Diego, ma gli euro che i blaugrana potrebbero investire non sono pochi. La società viola, visto che il contratto del giocatore scadrà nel 2022, è relativamente tranquilla. Ma sa che, se Giovanni dovesse continuare così, dovrà sedersi a un tavolo per discutere adeguamento e futuro. Un piazzamento europeo, inutile negarlo, garantirebbe maggior solidità alla posizione della Fiorentina.