. Stop ai principali campionati europei e sospese pure Champions ed Europa League. A causa dell’emergenza coronavirus, ogni attività non strettamente necessaria è stata sospesa., ma come affrontare l'isolamento? Nei giorni scorsi, la redazione di Calciomercato.com vi ha dato i suoi consigli sui libri e sui film che ci possono aiutare a continuare a respirare aria di calcio, e poi sui videogiochi più amati.al nostro sport preferito. Dalla A del direttore Agresti alla Z di Zanon ognuno rivela il suo brano musicale preferito!, in uno scambio tra redazione e lettori, come è giusto che sia. #iorestoacasa è lo slogan che anche noi di Calciomercato.com abbracciamo per combattere e sconfiggere distanti ma uniti il coronavirus, ma niente vieta intanto di distrarsi e svagarsi da soli o con amici, anche solo per i pochi minuti di una canzone:Canzone calcio: La dura legge del gol - 883Canzone non calcio: The rockafeller skank - Fat Boy SlimCanzone calcio: Luci a San Siro - Roberto VecchioniCanzone non calcio: L’isola che non c’è - Edoardo BennatoCanzone calcio: Una vita da mediano - LigabueCanzone non calcio: Giudizi universali - Samuele BersaniCanzone calcio: You’ll never walk alone - Gerry and the PacemakersCanzone non calcio: Another day in Paradise - Phil CollinsCanzone calcio: ...Tu corri! - Gemelli DiversiCanzone non calcio: Le acciughe fanno il pallone - Fabrizio De AndréCanzone calcio: Lettera da Amsterdam - Aldo e Vittorio De ScalziCanzone non calcio: Bagatelle - Pinguini Tattici NucleariCanzone calcio: Ti amo campionato - Elio e le Storie TeseCanzone non calcio: Bohemian rhapsody - QueenCanzone calcio: Eravamo in 100.000 - Adriano CelentanoCanzone non calcio: Imagine - John LennonCanzone calcio: La leva calcistica del 68 - Francesco De GregoriCanzone non calcio: Sogna ragazzo sogna - Roberto VecchioniCanzone calcio: Un’estate italiana - Edoardo Bennato e Gianna NanniniCanzone non calcio: Atlantide - Franco BattiatoCanzone calcio: You’re in my heart - Rod StewartCanzone non calcio: Take the long way home - SupertrampCanzone calcio: La mano de Dios - Rodrigo BuenoCanzone non calcio: La cura - Franco BattiatoCanzone calcio: Grazie Daniè - BruscoCanzone non calcio: Hubner - CalcuttaCanzone calcio: Facci un gol - StatutoCanzone non calcio: Portami con te - BoomdabashCanzone calcio: Best - CiscoCanzone non calcio: Chaos from the top down - Stereophonics