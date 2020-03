L'Inter si allena in smart working e Conte pensa a come migliorare la sua rosa studiando i dettagli. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico salentino abbia la convinzione che in nerazzurro si può arrivare a vincere in fretta.



“L’Inter è certamente migliorabile. Lo è tecnicamente parlando. E lo è anche sul piano fisico, la squadra ha bisogno di aumentare ancora di più i giri del motore, l’intensità deve essere un obiettivo intorno al quale ragionare, sia come caratteristiche individuali sia di squadra, dunque correttivi agli allenamenti settimanali. Tutte le volte in cui la squadra è andata in difficoltà, è stato quasi sempre per un calo di rendimento durante il match. Ma in linea generale, il ConteLab di questi giorni ha un retrogusto dolce. Al netto di quel che sarà della stagione in corso, il tecnico ha trovato certezze sulle quali costruire l’Inter di domani. Il tecnico è un vincente, non resta in un club se non è convinto di poter alzare trofei. Lui questa sensazione ce l’ha”.