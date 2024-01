Le cifre di Baldanzi alla Roma

Con l’affondo decisivo nel penultimo giorno di mercato la Roma ha preso Tommaso Baldanzi superando la concorrenza della Fiorentina. I giallorossi hanno messo sul piatto 15 milioni di euro più 5 di bonus per prenderlo a titolo definitivo, ai quali va aggiunto il 20% sulla futura rivendita che spetterà all’Empoli. I giallorossi sono soddisfatti di aver portato a casa un talento considerato uno dei migliori giovani in Italia, l’Empoli ha incassato la cifra che chiedeva.



COME CAMBIA LA ROMA CON BALDANZI



BALDANZI-ROMA: IL RETROSCENA SULLO SCAMBIO - La trattativa è andata avanti per qualche giorno con la Roma che inizialmente aveva provato a inserire qualche giovane nell’affare per abbassare la parte cash: Pisilli e Pagano erano i profili che piacevano di più, ma la richiesta dell’Empoli è sempre stata 15 milioni di euro. Senza contropartite. E alla fine l’operazione è stata chiusa a queste cifre, per la soddisfazione di tutti. Compreso quella del giocatore, che si sentiva pronto per fare uno step successivo nella sua carriera.



COSA SUCCEDE CON DYBALA DOPO L’ARRIVO DI BALDANZI



I NUMERI DI BALDANZI - Prima di lasciare l’Empoli Baldanzi ha fatto in tempo a segnare l’ultimo gol in maglia azzurra allo Stadium contro la Juventus: decisivo per il pareggio con i bianconeri. È il secondo dopo quello alla Salernitana a settembre scorso. 13 presenze totali e diversi problemi fisici che non gli hanno permesso di giocare con continuità in questa stagione. L’anno scorso alcuni club stranieri avevano mandato i loro osservatori per seguire Baldanzi, senza però mai fare offerte ufficiali.