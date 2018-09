Cinque le mosse di Stefano Pioli per far ripartire la Fiorentina nella nuova stagione, secondo La Gazzetta dello Sport. Iniziando dalla nuova posizione di regista di Veretout. Si passa poi dalla scelta di Gerson, preso in prestito dalla Roma per diventare la mezzala perfetta per il 4-3-3 viola, al dirottamento di Chiesa sulla fascia destra; dalla difesa “a tre e mezzo” in stile Paulo Sousa, con Biraghi che si alza nel ruolo di ala e Milenkovic terzino bloccato dall’altra parte, alla mentalità offensiva della squadra.