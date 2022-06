L'ultimo spunto arriva dalla Spagna. Pochi giorni fa José Luis García Pepelu, centrocampista del Levante, si è legato al suo club con un contratto decennale, dopo la retrocessione arrivata nell'ultima stagione. Una stranezza in tempi moderni, in un periodo in cui cambiare maglia è sempre più facile per i calciatori. Quello del centrocampista spagnolo non è però l'unico accordo particolare visto negli ultimi anni: per durata e clausole singolari, ecco alcuni dei più strani nella nostra classifica.