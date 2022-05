A meno di ribaltoni clamorosi (e poco realistici) nell'ultima giornata, Ciro Immobile vincerà per la quarta volta in carriera la classifica marcatori della Serie A. Il primo inseguitore del centravanti biancoceleste, ora a quota 27 centri, resta il nerazzurro Lautaro Martinez (al momento staccato di 6 gol, a quota 21). Con il trionfo, il bomber della Lazio si troverebbe dietro al solo Gunnar Nordahl in questa speciale classifica di plurivincitori.



La classifica:



1) Gunnar Nordahl (Milan), 5 vittorie. Lo svedese fu anche il primo a vincere per tre volte consecutive (1952-53, 1953-54 e 1954-55);



2) Ciro Immobile (Torino e Lazio), 4 vittorie:



3) Aldo Boffi (Milan), 3 vittorie;



3) Giuseppe Meazza (Ambrosiana-Inter), 3 vittorie;



3) Michel Platini (Juventus), 3 vittorie;



3) Roberto Pruzzo (Roma), 3 vittorie;



3) Paolo Pulici (Torino), 3 vittorie;



3) Gigi Riva (Cagliari), 3 vittorie;



3) Giuseppe Signori (Lazio), 3 vittorie.



