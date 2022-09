Scossa in panchina, o forse no. Inter e Juventus valutano le posizioni di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, dopo gli ultimi risultati negativi. La sosta, nelle idee delle società, dovrebbe ricompattare il gruppo per invertire la rotta. I due club valutano anche soluzioni alternative, magari interne, se non dovessero cambiare le cose. Tanti nomi, più o meno appetibili: ma oggi, quali sono i migliori allenatori liberi? Ecco la nostra TOP TEN!