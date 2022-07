Inizia ufficialmente il calciomercato e i club chiudono le prime operazioni, molte delle quali messe in piedi nelle scorse settimane. Per le società, la pianificazione della prossima stagione passa però anche e soprattutto dalle valutazioni sui giocatori in rosa, alcuni dei quali in scadenza dal primo luglio. Di Skriniar e Koulibaly abbiamo parlato in più occasioni: oltre loro, ecco la nostra top ten dei calciatori in scadenza in Serie A: GUARDA LA GALLERY.