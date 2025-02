Juventus, le colpe di Thiago Motta: c'è la sensazione di essere indietro nel percorso, cosa gli viene imputato

Un incontro per ritrovarsi, per fare il punto, per capire e capirsi. Un incontro che non è stato di facciata, è stato semmai necessario per trovare una quadra, soprattutto per affrontare un momento così complicato. La Juventus ha provato a compattarsi nel giorno in cui il fiume di parole è tornato a scorrere veloce, forte, evidente frutto della sconfitta in Coppa Italia contro un Empoli storico.

Come abbiamo raccontato nelle ore immediatamente successive alla disfatta in Coppa Italia, dalla dirigenza bianconera non è mai filtrata la possibilità di salutare anzitempo Thiago. Anzi: ci si è trincerati dietro la volontà di proseguire il progetto, che resta pluriennale e che porta il volto di Cristiano Giuntoli come garante assoluto di affidabilità. "Le parole di Motta? Siamo in linea con quello che ha detto - la risposta del capo dell'area sportiva -. Un prestazione inaccettabile, ne è convinta squadra, allenatore e noi".

Scontato aggiungere come internamente le riflessioni siano comunque partite: fa parte della normalità delle cose all'interno di una società che non può non valutare tutto quello che è successo in un anno estremamente complicato, con un po' di alti ma altrettanti e più bassi., sebbene si sia coscienziosamente nascosto anche dietro il numero di infortuni. Comunque, la sensazione generale è che - esattamente come la squadra - pure il tecnico debba osservare un percorso di crescita, e non a discapito dei risultati. A Motta è stato dato persino il tempo di sbagliare. Semplicemente, ora non ne ha più.

In particolare, a Thiago sono state imputate due situazioni particolari.La seconda: perché insistere con determinati giocatori anche quando era evidente che non riuscissero a dare nulla? Il caso Koopmeiners è totalmente emblematico. Il caso Nico Gonzalez lo stesso. La gestione di Vlahovic ha lasciato più di una perplessità.Situazioni che van prese anche un po' così, come dei test falliti, con la speranza che l'esperienza poi sia evidentemente portatrice sana di soluzioni per il futuro. A Motta, ad ogni modo, non basterà il quarto posto per avere la certezza di rimanere pure il prossimo anno sulla panchina bianconera:Servirà convincere tutti che questa squadra sia ancora salda, nelle sue mani. In bocca al lupo...