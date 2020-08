Sempre meno internazionale e più italiana. Questo è l'obiettivo di Beppe Marotta per l'Inter che verrà. Le priorità dei nerazzurri sul mercato, secondo quanto riporta Tuttosport, sono Sandro Tonali ed Emerson Palmieri. Per il primo c'è già l'accordo col giocatore e la prossima settimana potrebbe esserci un'accelerata col Brescia sulla base di 30 milioni più bonus; per il terzino manca l'accordo col Chelsea, che lo valuta circa 30 milioni di euro.