Belotti 29, De Paul 27,. Così, leggevo a voce alta qualche dato. Stavo sbirciando le ultime statistiche calciatori sul sito della Lega. In effetti -ragionavo-. Ma se la scorriamo un altro poco verso il basso, incontriamo Messias 22, Ribery 20, Pedro 18, Bennacer e Pandev 17. Fermiamoci qui naturalmente, perché il mio intento è arrivare a parlarvi di Zaccagni, oggi, l’ultima chiamata ‘a sorpresa’ di Roberto Mancini. Se notate, praticamente tutti questi giocatori elencati possiedono una caratteristica comune interessante: gestiscono i tempi di risalita della propria squadra (proteggendo palla, conducendola, dribblando, facendo pause ecc..). Questo ovviamente -e per conseguenza- li espone al fallo (anche tattico).È stato il gialloblù che ha giocato più palloni (56). Un vero e proprio riferimento decentrato nel 3-4-2-1 dell’allenatore di Spalato., la prima punta corrispondente allo svedese (Nikola ne ha giocati soltanto 12, Zlatan 65). Insomma, quando parliamo di Zaccagni parliamo ormai di un. Se volessimo trovargli un difetto, diremmo che tira ancora pochino (6 tiri in tutto, finora), anche se questo argomento coinvolge più in generale il gioco del Verona che, pur essendo a tratti spettacolare, in realtà tira e segna relativamente poco come squadra. Ad esempio lache gioca con lo stesso sistema (3-4-2-1) ma con uno stile diverso è al primo posto nella classifica dei tiri totali (109).(Zlatan è a 30, l’armeno a 23). Sono anche mondi e minutaggi diversi, e forse è sciocco fare paragoni.. E da questo punto di vista è partito ancora molto forte, combinando dribbling e passaggi decisivi. Vediamo cos’ha proposto nelle ultime tre gare.Prendiamo a caso l’azione del gol di Barak contro il Benevento. C’è un lancio di Dimarco per Kalinic. La struttura del Verona è ben visibile. Dov’è Zaccagni?Il trequarti di sinistra del Verona, apertosi in fascia per ricevere spalle alla porta, sul lancio del compagno si gira improvvisamente e va ad attaccare lo spazio mentre Kalinic controlla. Tutto provato.L’attaccante croato lo premia di tacco e Zaccagni è pronto a puntare l’area.Arriva a metterci una pezza il centrocampista del Benevento, ma Zaccagni, rallentando, lo disorienta con una forbice.Quindi se la porta sul fondo, sempre col destro (tratto tipico).Nel frattempo(il trequarti di destra) taglia dentro all’area piccola. Zaccagni lo serve alla perfezione col mancino per il gol del vantaggio. Sequenza finale che ricorda vagamente una rete di tacco di Pessina contro la Roma nella stagione scorsa (15/7/20). Assist identico di Zaccagni.Contro il Milan, oltre ad aver effettuato quel tiro al volo splendido deviato in rete da Calabria, il numero 20 di Juric è risultato pericolosissimo in almeno altre due circostanze.. Vediamo la prima, che ci aiuta a comprendere meglio l’imprevedibilità di questo giocatore.Zaccagni qui si trova di fronte una situazione diversa: non più un uno-contro-uno come col Benevento, bensì tre giocatori del Milan pronti ad affrontarlo (Calabria, Bennacer in raddoppio e Kjaer attento dentro l’area). Unico aiuto la sovrapposizione di Dimarco.Così Zaccagni la sfrutta e con astuzia si intrufola fra i due rossoneri cambiando passo. Fregati, ma adesso c’è Kjaer da saltare.Senza esagerare, lui cambia piede e di nuovo col mancino anticipa il difensore liberando al centro dell’area (con tunnel) il compagno accorrente. Kalinic sfiora il gol. Dal corner, la rete dell’uno a zero.. Lele Adani fu profetico in telecronaca: “Questo ragazzo merita l’Azzurro”, e tra un “Roberto” e un “madre mia” citò l’esterno dicome termine di paragone. Rivediamola insieme. Palla persa da Bernardeschi, transizione fulminea del Verona con Zaccagni in conduzione accompagnato da Lazovic, Favilli e Ilic. Ilic attacca lo spazio alle spalle di Demiral. Bonucci lo segue.Arthur, sopraggiungendo, prova a chiudere Zaccagni indicando a Demiral l’arrivo di Lazovic. Favilli vede lo spazio che si sta creando sulla scia di Bonucci. Ci va.Zaccagni premia il giovane centravanti con un tocco perfetto d’esterno destro. Difesa della Juve completamente spiazzata.In tutto ciò c’è un dettaglio quasi impercettibile che però fa tutta la differenza di questo mondo.. È quel fattore decisivo che modifica il tempo e lo spazio a disposizione. Un lasciar scorrere e accadere, una piccola sospensione individuale mentre tutto il resto procede alla stessa velocità di prima.Se guardate con attenzione vedrete Zaccagni passare da una conduzione massimale d’esterno destro a un momento in cui, in prossimità dell’area, il pallone gli scorre sotto senza tocchi, per inerzia: Zaccagni sta perdendo quel tempo di gioco in attesa che lo spazio dietro a Bonucci sia sufficientemente sgombro e dunque utile per Favilli.