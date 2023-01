Noel Le Graet non ci sta. La Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per molestie morali e sessuali nei confronti del presidente dalla Federcalcio francese. Le Graet, in un comunicato inviato dai suoi legali ad AFP, respinge tutte le accuse chiamando in causa le "numerose ingerenze e pressioni politiche" che sarebbero arrivate, a suo avviso, dal ministro dello Sport Amélie Oudéa-Castera.



REPLICA - Proprio Oudéa-Caster ha reagito alle parole di Le Graet: "Ho appreso oggi attraverso la stampa dell'apertura di questa inchiesta - spiega in un comunicato riportato da RMC Sport -. Spetta ora ai tribunali fare il loro lavoro e decidere. Non ho né ricevuto, né commentato, né qualificato gli elementi che sono stati trasmessi in piena indipendenza dall'IGERS e che l'accusa ha ritenuto di dover sequestrare. E non mi appartiene più che commentare questa decisione del tribunale. Ognuno ha il suo ruolo, le loro responsabilità, questo è un principio al quale sono molto legata".