Il comitato esecutivo della Federcalcio francese si riunirà domani mattina, su iniziativa del presidente Noël Le Graët, per discutere delle ultime vicende che hanno coinvolto il numero 1 del calcio francese. La decisione è stata presa dal presidente stesso, dopo aver ascoltato l’opinione dei membri del consiglio federale. La riunione del comitato esecutivo sarà l’occasione per discutere degli ultimi eventi che hanno visto protagonista Le Graet: dall’annuncio, mantenuto segreto, del rinnovo di Deschamps come commissario tecnico della Francia, alle dichiarazioni su Zidane, sino alle accuse di molestia sessuale ricevute quest’oggi. Il calcio francese è alle prese con un vero e proprio terremoto. Il mandato di Le Graet è in bilico.