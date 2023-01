Parole forti, che fanno tremare Noël Le Graët. Il numero uno della FFF, la federcalcio francese, nei giorni scorsi è finito nell'occhio del ciclone per le frasi irrispettose all'indirizzo di Zinedine Zidane , oggi è stato bersaglio di un attacco frontale da parte di un'agente di giocatori, Sonia Souid, che a L'Equipe lo ha accusato di molestie sessuali: "Ero una giovane agente di 28 anni (ora ne ha 37 ndr), lui all'epoca ne aveva 72. Ero così felice perchè avevo ottenuto un incontro per parlare con lui di calcio femminile. Mi ha mancato di rispetto.Quando sono arrivata ho trovato due coppe di champagne piene. Me ne sono andata, gli ho detto che avrei dovuto vedere il mio fidanzato. Mi ha lasciato andare,. Nei giorni successivi mi ha chiamato più volte per invitarmi a cena". Le Graet ha smentito tutto, ma ora non è più sicuro del posto: le dichiarazioni contro Zidane hanno aperto una crisi all'interno della Federcalcio, tanto che il suo mandato potrebbe finire prima della scadenza, fine 2024.