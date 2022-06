Il rapporto sempre più problematico tra il Napoli e Kalidou Koulibaly ha fatto drizzare le antenne a diversi club interessati all’acquisto del forte centrale senegalese. Tra questi ci sono la Juventus, a caccia di un leader difensivo dopo l’addio di capitan Chiellini, e il Milan, che visto il complicarsi della trattativa Botman e l’addio di Romagnoli, deve rinforzare il pacchetto arretrato. Secondo gli esperti, riporta Agipronews, sono nettamente avanti i bianconeri, offerti in quota a 4 rispetto al 12 dei rossoneri, per una di quelle trattative che infiammerà il calciomercato, con i tifosi partenopei spettatori interessati, speranzosi di non perdere un altro leader storico dopo gli addii di Insigne e Mertens.