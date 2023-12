Periodo nero per, tornato al centro delle critiche dopo i due gravi errori contro il Monaco e contro il Newcastle in Champions League. Il portiere italiano è di nuovo protagonista in negativo nella sfida tra Le Havre e Paris Saint-Germain.: Donnarumma, nel tentativo di prendere il pallone, ha alzato moltissimo la gamba colpendo sul collo e in notevole ritardo il giocatore avversario (immagini Canal+). Rosso diretto e PSG in dieci, con Luis Enrique costretto a inserire Arnau Tenas al posto di Bradley Barcola.