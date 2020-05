Claudio Lotito nell'occhio del ciclone. Dopo aver annunciato la querela contro La Gazzetta dello Sport, il noto quotidiano rilancia, fornendo una ricca anticipazione di un servizio de Le Iene che accuserebbe il n.1 biancoceleste di aver pagato "in nero" lo stipendio a Mauro Zarate, il suo acquisto più costoso.

L'ACCUSA A LOTITO - Le Iene avrebbero rintracciato Luis Ruzzi, l'ex agente dell'argentino, che avrebbe lanciato le gravi accuse: Lotito avrebbe pagato regolarmente solo una parte dello stipendio di Zarate, 7 milioni in 5 anni. Secondo Ruzzi “l’accordo era per 20” e la differenza venne versata come commissione alla società londinese Pluriel Limited, che a sua volta avrebbe girato i fondi ad una società del fratello di 'Maurito' Zarate. In questo modo il presidente della Lazio avrebbe evitato di pagare le tasse dovute per lo stipendio del talento argentino.