Le Iene e il servizio su Salvatore Bagni: sospeso il ds del Vis Pesaro

Getty Images

Ha avuto conseguenze il servizio andato in onda durante la trasmissione Le Iene, nel quale l'inviato di Italia 1 si è finto calciatore proponendosi all'agenzia di Salvatore Bagni, con l'ex calciatore di Inter e Napoli che ha chiesto soldi per trovargli una squadra: "Noi meno di 30mila euro non facciamo con nessuno". Il discorso è più ampio, con Bagni che ha spiegato le 'regole': "". A entrare in scena è il ds del settore giovanile della Vis Pesaro Michele Menga: "Poi la nostra fortuna è che io non nascondo niente perché la mia società è al corrente di tutto, dalla cosa sbagliata alla cosa giusta. Adesso è stata fatta una cosa sbagliata, lui lo sa".

- Il giorno dopo lo scandalo la Vis Pesaro ha deciso di prendere le distanze dalla vicenda con un comunicato ufficiale, all'interno del quale viene annunciata anche la sospensione del ds Menga: "In merito al servizio andato in onda nella trasmissione “Le Iene” in data 13/05/2025 – si legge in una nota - la società intende esprimere la propria posizione. La società si dichiara totalmente estranea ai fatti riportati nel corso del servizio televisivo e respinge con fermezza ogni tentativo di accostare il proprio nome a vicende di cui è completamente estranea". Inoltre, "ritenendo gravemente lesiva la rappresentazione offerta, ha disposto lae disporre conseguentemente ulteriori provvedimenti. La Società sportiva si riserva di tutelare la propria immagine e reputazione nelle sedi più opportune, al fine di evitare ulteriori strumentalizzazioni”.

- Il caso è scoppiato mentre: stasera è in programma il ritorno dei play off per salire in Serie B contro il Rimini. La gara d'andata giocata quattro giorni fa in casa è finita 1-1, stasera si giocherà la gara di ritorno del primo turno, chi vince andrà ai quarti di finale in programma tra il 18 e il 21 maggio.