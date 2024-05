Le Iene fingono offerta shock dall'Arabia: le risposte di Jorginho, Balotelli, Pellegrini, Bonaventura

Uno scherzo, un test, un esperimento: il servizio de, che si concentrano ancora sul mondo del calcio dopo lo scandalo arbitrale, si può definire in vari modi. Ma in sostanza si tratta dell'. Le risposte ovviamente sono state differenti, e molti non hanno dato il permesso di pubblicare le registrazioni, ma alcuni lo hanno fatto.L'88% dei "partecipanti" si è mostrato interessato,Una percentuale che tradisce ancora un certo appeal da parte dell'Arabia, nonostante l'hype dell'estate scorsa sia andato pian piano a scemare.

Tra i rifiuti, si registrano quelli del portiere della Juventus Mattiae dell'ex bianconero Federico, oggi al Toronto in Canada. Anche le anime di Roma e Lazio, Lorenzoe Mattia, non hanno avuto problemi a dire di no. “Non sono interessato, io sto bene e Roma e sono contento di giocare per la squadra della mia città”, ha detto il capitano giallorosso; “No guardi, io sono a posto, sono contento così per ora”, il biancoceleste fresco di rinnovo. Picche anche da Giovanni, il Cholito del Napoli: “Non è il mio pensiero adesso andare in Arabia. Io in questo momento non sono interessato ai soldi, sono in un momento dove penso a fare la mia carriera in Europa”.

Di quell'88% che ha dato risposta positiva, solo in quattro hanno dato il consenso per la pubblicazione:(Arsenal), Mario(Adana Demirspor), Giacomo(Fiorentina) e Stefano(Inter).- "Se avete una proposta concreta da qualche squadra sono aperto sempre a sentire quello che c'è. Richieste o interessamenti. Poi se mi arriva qualcosa di concreto sono sempre disposto senza nessun problema. Ingaggio da 30 milioni all'anno? Sì, può farsi contattare dal mio procuratore"- "Potrei anche andarci sì, dipende ovviamente quanto offrono. Bisogna sedersi, vedersi e fare le cose un po' più formali per capire. Ingaggio da 30 milioni all'anno? Va bene".

- “Tra un anno mi scade il contratto, magari cambio squadra e vado in Arabia…”"Sì, ne parlo con il mio procuratore e la richiamo". E poi: "È chiaro che quando ci si trova davanti a quelle scelte comunque alla fine delle fiera per chi ci va si vede contano tanto i soldi".