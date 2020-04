Ha fatto tanto discutere un servizio delle Iene andato in onda ieri sera. Nella ricostruzione del servizio, dietro l'emergenzaci sarebbe un grande sfruttamento da parte della camorra.Una testimonianza vista durante il servizio racconta cheVogliamo chiamarla camorra? Chiamiamola camorra. Non so chi ci sia dietro ma ringraziando Dio c'è qualcuno che pensa a noi.Dopo quanto accaduto è arrivata la risposta ​diche ha scritto così sul suo profilo Instagram:(NON SIAMO GLI UNICI AD AVERLO FATTO MA CE NE SONO TANTISSIMI)...tutto il denaro è stato raccolto tramite bonifico. Gestito tramite un associazione autorizzata. Ogni acquisto è stato fatturato dal venditore. I tanti volontari insieme ai miei amici hanno provveduto alla divisione delle spese con l’utilizzo di guanti e mascherine e nonostante ciò hanno messo a rischio la salute e quella dei loro cari. Gli unici mezzi autorizzati a circolare hanno provveduto alla distribuzione con tutte le autocertificazioni del caso.Questo messaggio lo pubblico solo per dare forza a chi ci sta mettendo tempo, cuore e salute per portare aiuto alle famiglie più colpite da questa crisi.......e se fino ad oggi avevamo preferito l’anonimato durante le consegne, da oggi in poi gridiamolo forte e chiaro che dietro alla spesa solidale c’è gente per bene!!!!!