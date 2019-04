Il calciatore @SimoneZaza viaggia disperato su è giù per Torino alla ricerca dei suoi Rolex rubati. Alla fine trova @sebagazzarrini! #LeIene https://t.co/FhhNtlavIu — Le Iene (@redazioneiene) 28 aprile 2019

finire nella rete di Sebastian Gazzarrini. L'attaccante del Torino vive con Luigi, un suo vecchio amico d'infanzia. Il quale, mentre Zaza è in ritiro con la squadra granata, gli manda le foto di due ragazze, che non piacciono a Zaza così gli vieta di portarle a casa. Poco dopo Luigi gli manda lo stesso delle foto da casa sua in cui inscena unaIl giorno dopo la partita un amico comune lo va a prendere, Zaza chiede notizie di Luigi e lui gli confessa che c'è qualche problema conA casa lo attende Luigi in lacrime. Per recuperare la refurtiva si rintracciano le due ragazze con l'opzione 'trova cellulare', visto che hanno rubato anche il telefonino. Zaza vuole andare a farsi giustizia da solo e parte in macchina con gli amici:Arrivati in un night deserto, il segnale si sposta. Ripartono e trovano la macchina ferma a un benzinaio: dentro non c'è alcun ladro, ma l'inviato delle Iene che svela a Zaza di essere vittima di uno scherzo.