Vi riportiamo quanto diffuso dallo storico club di Pelè, il Santos nelle ultime ore circa lo svolgimento delle operazioni che riguardano le esequie e gli ultimi omaggi a O Rei:



"Il corpo del più grande calciatore di tutti i tempi sarà sepolto all'Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, dove ha incantato il mondo. Il corpo andrà direttamente dall'ospedale Albert Einstein allo stadio all'alba di lunedì (2) e la bara sarà posta al centro del prato. La veglia pubblica dovrebbe iniziare alle 10:00. Chi vorrà salutare il Re del Calcio entrerà dai gate 2 e 3, con uscite dai gate 7 e 8. Le autorità avranno accesso dal gate 10.

La cerimonia proseguirà fino alle 10 di martedì (3), quando il corteo si svolgerà per le strade di Santos, che passerà per il Canale 6, dove vive la madre di Pelé, Celeste, dirigendosi al Memoriale della Necropoli Ecumenica, per la sepoltura riservata ai familiari.

La stampa avrà accesso dal cancello 20 e sarà richiesta la registrazione preventiva, via email, con le regole comunicate sul sito ufficiale del Club. Saranno rilasciati solo i professionisti che portano un badge funzionale della società di media in cui lavorano".