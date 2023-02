. Succede a, noto più semplicemente come, l'attaccante brasiliano delclasse 2006 che è già stato acquisito dal. Per lui il club merengue ha sborsato una cifra di cui non si conosce l'entità esatta. C'è che parla di una somma che fra fisso e bonus può arrivare a toccare i. Di sicuro il ragazzo, che compirà 17 anni il prossimo 21 luglio, potrà trasferirsi in Europa soltanto dopo il compimento del 18° anno di età.Dunque per il momento Endrick ha ancora davanti a sé un corposo periodo di permanenza nel calcio brasiliano, dove peraltro è chiamato a giocare per una delle squadre di maggior rendimento degli ultimi anni, sia sul piano nazionale che sul piano internazionaleDi questa situazione di tensione si è avuta espressione clamorosa in occasione della gara giocata durante la scorsa notte italiana fra Palmeiras e, valida per la decima giornata del campionato paulista e vinta 2-0 dalla squadra di casa. Ammonito al 36', Endrick è stato sostituito al 60' dall'allenatore portogheseper fare posto a Giovani. E poiché ha completato l'ennesima partita in cui, dall'inizio di questa stagione agonistica, non è riuscito a andare in gol, il ragazzo è scoppiato a piangere dopo essersi accomodato in panchina L'immagine del ragazzo che si copre il volto col fratino per non esibire le lacrime fa discutere, e non soltanto in Brasile. E il fatto che il ragazzo abbia pianto è stato confermato dal suo allenatore nella conferenza stampa post-gara. Ferreira sta cercando di gestire come può il ragazzo, sforzandosi di non fargli sentire troppo la pressione. Ma al tempo stesso non può certo fare a meno di utilizzare un calciatore che ha già dimostrato di essere “da Real Madrid”. Il risultato è che si è creata una situazione molto complicata, che rischia di bruciare un grande talento prima che avvenga la sua definitiva esplosione. E@Pippoevai