Le bandiere, i simboli. Quei giocatori che rimarranno per sempre. Ogni club ce n'ha qualcuno, quelli dell'Inter sono 30: raccontati uno per uno - e rigorosamente in ordine alfabetico - dal giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Andrea Ramazzotti nel suo libro "Le leggende dell'Inter. I fuoriclasse della storia nerazzurra". Un tuffo nel passato più o meno recente per ricordare i protagonisti di questo club. Da Altobelli a Zenga, da Facchetti a Milito, passando per Berti, Rummenigge, Vieri e tanti altri: 261 pagine da leggere tutte d'un fiato. Un libro per interisti? Sì, ma non solo: l'ideale per chi ama un calcio romantico fatto di pura passione. Pazza Inter e... pazzo racconto, come l'ha definito il suo autore. Gol, intuizioni, ricordi e magie: "Le leggende dell'Inter" è in vendita nelle librerie e su Amazon al prezzo di 17 euro.