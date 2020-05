Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta sufilm e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Come sempre, vi segnaliamo quello che, per la redazione, vale la pena essere vistoCetto La Qualunque ritorna nel suo paese d'origine insieme alla sua nuova famiglia: moglie e figlia di colore. Cetto, però, aveva già una famiglia tutta sua e sicuramente farle convivere insieme non sarà semplice. A peggiorare la situazione, vi sono le elezioni del nuovo sindaco del paese e tra i candidati vi è chi ha intenzione di far applicare la legge. Cetto decide di candidarsi a sindaco per evitare il peggio...Antonio Albanese presenta uno dei suoi personaggi meglio riusciti: Cetto La Qualunque.Le imperdibili avventure di Holly e Benji, sul campo e nella vita di ogni giorno. I due campioni vogliono vincere tutto!Programma di divulgazione dedicato alla scienza, la storia, la natura e tecnologia. Conduce Andrea Purgatori, che in ogni puntata introdurrà ed affronterà un tema diverso.Riley, Finn e Poe rientrano in guerra. Tra i nemici spietati del Lato Oscuro della Forza vi è il terribile Kylo Ren...Terzo episodio di Star Wars, pieno di dinamicissime scene e colpi d'azione. Gli amanti del genere si affezioneranno ai nuovi personaggi di questa serie, divisi in amici e nemici.Tutti i gol di Zlatan Ibrahimovic con le tre maglie con cui ha giocato in Italia: Juventus, Inter e Milan.La vendetta di Uma Thurman nella prima parte del cult di Tarantino. Una killer professionista subisce un agguato nel giorno del suo matrimonio. Uscita dal coma, caccerà i suoi carnefici.Vivienne Westwood, icona Punk Rock per eccellenza, è una delle artiste più influenti della storia contemporanea. Il film esplora la sua ascesa verso il successo, mostrando da vicino il suo talento, il suo attivismo e la sua significativa importanza culturale.Film candidato agli Oscar con protagonista Casey Affleck, racconta l’esistenza dolente di Lee, un uomo a cui la vita riserva un dramma dopo l’altro, una perdita dopo l’altra, un lutto dopo l’altro.l protagonista è Joe Exotic, un "collezionista" di animali esotici attualmente in carcere per il tentato omicidio di un'animalista.La storia di Ron Stallworth, il poliziotto afro-americano che riuscì a entrare a far parte del Ku Klux Klan. Il film di Spike Lee ha ottenuto 6 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar.