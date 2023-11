Minuto 95 di Sassuolo-Juventus, i bianconeri tentano disperatamente di trovare il gol del 3-3 e invece Wojciech Szczesny appoggia a Federico Gatti che senza pensarci gliela restituisce senza accorgersi che il polacco nella sua posizione non ci potrebbe tornare in tempo: la palla rotola in rete, Szczesny guarda sconsolato l'autogol, finisce 4-2.Un'azione da ricordare perché resta l'ultimo gol subito dalla formazione bianconera, che da quel momento in poi pur nell'emergenza più totale è tornata ad avere una fase difensiva semplicemente perfetta. Con Gleison Bremer progressivamente migliorato in termini di leadership e condizione, con Gatti capace di reagire al flop col Sassuolo come se niente fosse successo, con Daniele Rugani ripescato di lusso e in grado di blindare la retroguardia nonostante l'infortunio pure di capitan Danilo. Esubendo in realtà ben pochi tiri verso la porta di Szczesny. Complessivamente una decina. E quando il tiro arriva, ci ha pensato il polacco a salvare tutto. Collezionando una serie di interventi decisivi, che con questi risultati si traducono letteralmente in punti guadagnati per la classifica. PerQualche passaggio a vuoto c'è stato, si ricordano proprio perché sono stati pochi.a. Lui ci pensa e aspetta il momento più giusto per parlarne. Questo è il momento giusto per continuare a parare. E allungare un'imbattibilità arrivata a quota 540 minuti.