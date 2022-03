Nel giorno verità di Italia-Macedonia del Nord, che in realtà speriamo sia solo il primo dei due confronti verità del playoff Mondiali, vi proponiamo i voti degli Azzurri in campionato, dalla media generale alle ultime quattro giornate. Non di tutti, però, solo i migliori 5 e i peggiori 5 più bonus (giocatori a pari merito, uno per classifica). È un modo diverso di tastare il polso alla Nazionale, al di là degli infortuni pesanti e delle indisponibilità provvisorie. Ed è anche un modo per intrecciare al filo azzurro lo spago più ‘quotidiano’ della Serie A. A questo gioco naturalmente non partecipano gli italiani expat: i portieri Donnarumma e Gollini, il terzino Emerson Palmieri e last but not least i fiorettisti Jorginho e Verratti. Tra gli altri la gara è aperta. Chi sarà il giocatore convocato da Mancini con la media più alta? Chi quello con la media più bassa? Scorrendo la gallery incontrerete certamente delle conferme, ma non mancheranno le sorprese. Ricordo infine -è sempre bene precisarlo- che questi voti raccolti sono quelli assegnati ogni domenica, stadio per stadio, dagli inviati di calciomercato.com. Buona lettura e soprattutto forza Azzurri!