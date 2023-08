Le app sono una delle innovazioni più importanti nel mondo delle scommesse sportive. Questi programmi gratuiti sono stati sviluppati per dispositivi dallo schermo ridotto come smartphone e tablet.

Fra tutti i concessionari che propongono app scommesse, i migliori sono stati elencati nella lista qua sotto.

Le migliori app per scommesse sportive in Italia

Prima di addentrarci per davvero nell’argomento, vediamo la classifica delle migliori app di scommesse italiane, con la valutazione dei nostri esperti e una breve descrizione dei punti fondamentali.

Cosa cercare in un'app scommesse

Affidabilità e licenze . Per prima cosa, bisogna assicurarsi che un'app di scommesse sia affidabile e sicura. Il fatto che il sito di scommesse con app abbia una licenza ufficiale, come quella rilasciata dall’AAMS / ADM in Italia, garantisce la piena conformità con le leggi del settore. A tutto vantaggio degli utenti, che potranno godere di un ambiente di gioco trasparente e sicuro.

. Per prima cosa, bisogna assicurarsi che un'app di scommesse sia affidabile e sicura. Il fatto che il sito di scommesse con app abbia una licenza ufficiale, come quella rilasciata dall’AAMS / ADM in Italia, garantisce la piena conformità con le leggi del settore. A tutto vantaggio degli utenti, che potranno godere di un ambiente di gioco trasparente e sicuro. Quote competitive . Le quote determinano quanto potrai vincere con una scommessa. Poter scegliere fra diverse quote competitive significa avere la possibilità di ottenere sempre il ritorno economico maggiore a fronte della stessa spesa sui medesimi eventi. Confrontare le quote tra diverse app scommesse ti aiuterà a massimizzare le vincite potenziali.

. Le quote determinano quanto potrai vincere con una scommessa. Poter scegliere fra diverse quote competitive significa avere la possibilità di ottenere sempre il ritorno economico maggiore a fronte della stessa spesa sui medesimi eventi. Confrontare le quote tra diverse app scommesse ti aiuterà a massimizzare le vincite potenziali. Bonus di benvenuto . Queste promo sono incentivi offerti ai nuovi giocatori. Una offerta di benvenuto competitiva ti aiuta a esplorare l'app senza rischiare troppo. In alcuni casi, i welcome bonus scommesse sono specifici per le applicazioni e hanno T&C su misura.

. Queste promo sono incentivi offerti ai nuovi giocatori. Una offerta di benvenuto competitiva ti aiuta a esplorare l'app senza rischiare troppo. In alcuni casi, i welcome bonus scommesse sono specifici per le applicazioni e hanno T&C su misura. Scommesse live . Avere un’app scommesse funzionale significa poter seguire i principali eventi sportivi dal proprio smartphone in qualsiasi luogo. Ecco perché è importante scegliere programmi che forniscano un aggiornamento costante, e permettano così di scommettere con meno di 10 tap, in pochi secondi e con quote di livello.

. Avere un’app scommesse funzionale significa poter seguire i principali eventi sportivi dal proprio smartphone in qualsiasi luogo. Ecco perché è importante scegliere programmi che forniscano un aggiornamento costante, e permettano così di scommettere con meno di 10 tap, in pochi secondi e con quote di livello. Sicurezza . Visto l’uso così frequente e intenso che milioni di italiani fanno del proprio smartphone, è essenziale che tutte le informazioni personali e finanziarie siano protette. Un'app di scommesse dovrebbe utilizzare tecnologie avanzate di crittografia e applicare protocolli di sicurezza rigorosi.

. Visto l’uso così frequente e intenso che milioni di italiani fanno del proprio smartphone, è essenziale che tutte le informazioni personali e finanziarie siano protette. Un'app di scommesse dovrebbe utilizzare tecnologie avanzate di crittografia e applicare protocolli di sicurezza rigorosi. Varietà del palinsesto sportivo . Quanti sport sono quotati? E quanti mercati si possono trovare all’interno di ogni singola partita quotata? La concorrenza è tanta e spesso gli scommettitori più esperti cercano quote competitive su mercati molto particolari e di nicchia. Non basta più il “solito” 1, X, 2.

. Quanti sport sono quotati? E quanti mercati si possono trovare all’interno di ogni singola partita quotata? La concorrenza è tanta e spesso gli scommettitori più esperti cercano quote competitive su mercati molto particolari e di nicchia. Non basta più il “solito” 1, X, 2. Recensioni e feedback . Le opinioni degli esperti sono utili, ma vale anche la pena guardare cosa pensano gli altri scommettitori delle app, così da avere una panoramica ancora più completa. Se le recensioni sono autentiche, possono essere uno strumento utile per valutare la qualità del servizio offerto dall’app scommesse.

. Le opinioni degli esperti sono utili, ma vale anche la pena guardare cosa pensano gli altri scommettitori delle app, così da avere una panoramica ancora più completa. Se le recensioni sono autentiche, possono essere uno strumento utile per valutare la qualità del servizio offerto dall’app scommesse. Esperienza d’uso da mobile . Se si parla di app di scommesse, è abbastanza naturale che l’esperienza d’uso da un dispositivo portatile come uno smartphone o un tablet sia da tenere in conto. Nella pratica significa caricamento veloce e fluido di tutte le schermate, pulsanti chiaramente visibili e funzionali, e tutte le informazioni a disposizione dell’utente anche su diversi schermi.

. Se si parla di app di scommesse, è abbastanza naturale che l’esperienza d’uso da un dispositivo portatile come uno smartphone o un tablet sia da tenere in conto. Nella pratica significa caricamento veloce e fluido di tutte le schermate, pulsanti chiaramente visibili e funzionali, e tutte le informazioni a disposizione dell’utente anche su diversi schermi. Copertura di eventi sportivi italiani . Visto che parliamo di scommesse sportive in Italia, non dovrebbero mai mancare i principali eventi italiani. Questo significa sia quotare le partite di tutte le principali competizioni che si svolgono nel nostro Paese, ma anche i match di sportivi nostrani all’estero.

. Visto che parliamo di scommesse sportive in Italia, non dovrebbero mai mancare i principali eventi italiani. Questo significa sia quotare le partite di tutte le principali competizioni che si svolgono nel nostro Paese, ma anche i match di sportivi nostrani all’estero. Cash-out e statistiche . Un’app scommesse dovrebbe dare tante funzionalità e libertà all’utente. Il cash-out ti permette di chiudere una scommessa prima della conclusione dell'evento, rientrando subito dell’investimento. Le statistiche, invece, sono essenziali per fare scelte informate e non basate solo sulle emozioni.

. Un’app scommesse dovrebbe dare tante funzionalità e libertà all’utente. Il cash-out ti permette di chiudere una scommessa prima della conclusione dell'evento, rientrando subito dell’investimento. Le statistiche, invece, sono essenziali per fare scelte informate e non basate solo sulle emozioni. Limiti di puntata . Per scegliere il bookmaker con app più adatto, è importante essere consapevoli dei limiti minimi e massimi di scommessa. Si tratta di vincoli che in alcuni casi aiutano a gestire meglio il budget, evitando di puntare cifre troppo alte, oltre le proprie possibilità.

. Per scegliere il bookmaker con app più adatto, è importante essere consapevoli dei limiti minimi e massimi di scommessa. Si tratta di vincoli che in alcuni casi aiutano a gestire meglio il budget, evitando di puntare cifre troppo alte, oltre le proprie possibilità. Servizio clienti . Avere un supporto clienti professionale ed efficace può fare la differenza nel caso in cui si presentino dei problemi o qualora l’utente abbia dei dubbi. È fondamentale che l'app offra canali di assistenza facili da raggiungere e che possano dare una risposta veloce.

. Avere un supporto clienti professionale ed efficace può fare la differenza nel caso in cui si presentino dei problemi o qualora l’utente abbia dei dubbi. È fondamentale che l'app offra canali di assistenza facili da raggiungere e che possano dare una risposta veloce. Streaming live . Guardare eventi in diretta streaming mentre si scommette fornisce più informazioni anche rispetto al prospetto statistico più completo. Questa funzione ti permette di seguire in tempo reale qualsiasi evento in alta definizione. In alcuni casi non è neanche necessario scommettere per seguire il match dal vivo.

. Guardare eventi in diretta streaming mentre si scommette fornisce più informazioni anche rispetto al prospetto statistico più completo. Questa funzione ti permette di seguire in tempo reale qualsiasi evento in alta definizione. In alcuni casi non è neanche necessario scommettere per seguire il match dal vivo. Promozioni e programmi Fedeltà. Oltre al bonus di benvenuto, non sarebbe male che un'app di scommesse offra promozioni e programmi fedeltà per premiare i giocatori più costanti e fedeli.

Vantaggi delle app scommesse rispetto alle scommesse tradizionali

Possibilità di puntare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 : a differenza dei bookmaker fisici tradizionali che devono applicare orari di apertura come altri negozi, le app consentono di scommettere in qualsiasi momento. Un aspetto che era già emerso nei primi rapporti pubblicati dall’AAMS.

: a differenza dei bookmaker fisici tradizionali che devono applicare orari di apertura come altri negozi, le app consentono di scommettere in qualsiasi momento. Un aspetto che era già emerso nei primi rapporti pubblicati dall’AAMS. Comodità di navigazione fra centinaia di eventi sportivi : da uno studio di Statista, è emerso che le app scommesse offrono molte più opzioni di gioco su eventi internazionali rispetto ai centri scommesse fisici.

: da uno studio di Statista, è emerso che le app scommesse offrono molte più opzioni di gioco su eventi internazionali rispetto ai centri scommesse fisici. Strumenti avanzati : funzionalità come il cash-out e lo streaming live, spesso presenti nelle app, sono un “lusso” che pochissimi bookmaker tradizionali possono offrire.

: funzionalità come il cash-out e lo streaming live, spesso presenti nelle app, sono un “lusso” che pochissimi bookmaker tradizionali possono offrire. Aggiornamenti in tempo reale : la Gambling Commission UK, l’equivalente dell’AAMS nel Regno Unito, ha evidenziato che le quote online sono costantemente aggiornate a una velocità spesso inferiore al decimo di secondo. In questo modo, le condizioni di mercato replicano sempre gli avvenimenti sul campo.

: la Gambling Commission UK, l’equivalente dell’AAMS nel Regno Unito, ha evidenziato che le quote online sono costantemente aggiornate a una velocità spesso inferiore al decimo di secondo. In questo modo, le condizioni di mercato replicano sempre gli avvenimenti sul campo. Promozioni e bonus : alcuni siti tirano fuori “l'artiglieria pesante” quando si tratta di bonus e promozioni. Spesso questi incentivi sono disponibili solo se ci si iscrive online e non vengono erogati a chi si registra presso il centro scommesse.

: alcuni siti tirano fuori “l'artiglieria pesante” quando si tratta di bonus e promozioni. Spesso questi incentivi sono disponibili solo se ci si iscrive online e non vengono erogati a chi si registra presso il centro scommesse. Impostazione dei limiti : una caratteristica interessante delle app è la possibilità di giocare in modo responsabile impostando limiti, come richiesto esplicitamente dalla ADM.

: una caratteristica interessante delle app è la possibilità di giocare in modo responsabile impostando limiti, come richiesto esplicitamente dalla ADM. Interazione e socialità : l'EGBA, la European Gaming and Betting Association (ovvero l’associazione europea per il gioco e le scommesse sportive), ha sottolineato la tendenza in crescita secondo cui le app di scommesse starebbero introducendo sempre più elementi social, facilitando l’interazione tra gli utenti tramite chat dal vivo.

: l'EGBA, la European Gaming and Betting Association (ovvero l’associazione europea per il gioco e le scommesse sportive), ha sottolineato la tendenza in crescita secondo cui le app di scommesse starebbero introducendo sempre più elementi social, facilitando l’interazione tra gli utenti tramite chat dal vivo. Risparmio di tempo: non bisogna prendere la macchina, cercare parcheggio. Non è neanche necessario stare in fila, riducendo così qualsiasi tempo di attesa. Scommettere online consente di fare tutto in modo veloce e immediato.

Classifica migliori app scommesse per Android e iOS

Il nostro punteggio: 4,8



BetClic è un operatore autorizzato con licenza ADM / AAMS nel settore del gioco online, attivo dal lontano 2005. Al momento, propone uno dei portfoli di gioco più ricchi e un pacchetto di benvenuto fino a 350 € in bonus scommesse.

Numero di licenza AAMS: 15202

Anno di apertura: 2005

Licenza AAMS / ADM: Sì

Valutazione app mobile: 4,9 iOS / 4,7 Android.

Paese di origine: Francia.

Affidabilità e licenze: sito sicuro al 100%, con licenze ADM e in tanti altri Paesi in cui il gioco è regolamentato.

Quote competitive: payout medio superiore al 90,55%, calcolando i principali mercati sugli eventi sportivi più seguiti. In alcuni casi, può arrivare anche al 96% sulla Serie A.

Bonus di benvenuto: con il codice promo " WB350 " durante la registrazione o la prima ricarica, bonus del 50% fino a 100 € sulla prima ricarica e un ulteriore bonus del 10% fino a 25 € su altre 10 ricariche.

" durante la registrazione o la prima ricarica, bonus del 50% fino a 100 € sulla prima ricarica e un ulteriore bonus del 10% fino a 25 € su altre 10 ricariche. Scommesse live: centinaia di eventi quotati dal vivo, suddivisi per sport. Diretta streaming HD disponibile, oltre ad animazione virtuale, statistiche e modalità preferiti.

Sicurezza: app con sistema di riconoscimento biometrico e autenticazione a due fattori. Giochi controllati da ADM e Let's Encrypt .

. Varietà di scommesse: più di 1.000 quote disponibili sui match più importanti, come le partite di Serie A.

Recensioni e feedback: valutazione di 2,9 sull’Apple App Store, ci sono comunque diverse recensioni positive da parte degli utenti che sottolineano la funzionalità Face ID.

Esperienza mobile: la comodità di avere tutta la proposta di gioco all’interno di una sola app. Dal login alla scommessa piazzata, sono sufficienti 6 tap: un valore competitivo.

Copertura di eventi italiani: sono disponibili tutti i principali eventi sportivi italiani ogni giorno.

Cash out e statistiche: cash out disponibile su quasi tutte le scommesse. Statistiche aggiornate nella sezione live con info come possesso palla, azioni pericolose, tiri in porta, ecc.

Limiti di puntata: oltre a quelli fissati dall’utente, Betclic rispetta i limiti fissati dall’ADM, ora abbassati a 1 € per il minimo e massimali di vincita per la singola schedina fino a 50.000 €.

Servizio clienti: via mail all'indirizzo assistenza@betclic.it o tramite chat nel centro assistenza dalle 10.00 alle 22.30.

Streaming live: disponibile, sebbene siano disponibili principali partite da campionati stranieri minori.

Promozioni e programmi fedeltà: bonus multipla fino al 300% e cash race con montepremi finale a punti sulle scommesse sportive per premiare la fedeltà degli utenti più attivi.

Il nostro punteggio: 4,7



NetBet è un ottimo sito di scommesse in Italia con app, apprezzato per il ricco palinsesto di scommesse sportive e per le promozioni. Il bonus di benvenuto del 50% sul primo deposito, fino a 50 €, con codice promozionale SPORT è semplice e ha T&C chiari e lineari. Il sito è certificato dalla ADM, garantendo così un'esperienza di gioco sicura e legale.

Numero di licenza AAMS: 15015

Anno di apertura: 2001

Licenza AAMS / ADM: Sì

Valutazione app mobile: 4,6 iOS / 4,8 Android.

Paese di origine: Malta.

Affidabilità e licenze: sito affidabile, con licenze ADM e in diversi altri Paesi, fra cui Malta e la sua MGA.

Quote competitive: payout medio pari a 91,70% , calcolando i principali mercati sugli eventi sportivi di maggiore seguito. In alcuni casi, può arrivare a quasi il 97% su importanti partite di Serie A o Champions League.

, calcolando i principali mercati sugli eventi sportivi di maggiore seguito. In alcuni casi, può arrivare a quasi il 97% su importanti partite di Serie A o Champions League. Bonus di benvenuto: bonus del 50% sul primo deposito fino a 50 €, con il codice "SPORT", scommettendo il primo deposito su eventi con quota di almeno 2,00. Fun Bonus (x3) e 20 giri gratuiti al giorno per 10 giorni.

Scommesse live: decine di opzioni di gioco disponibili a ogni ora del giorno, inclusi sport di ogni tipo come Calcio, Tennis, Basket, Pallavolo, Pallamano, Hockey su Ghiaccio, Badminton, Baseball, Beach Volley, Rugby, Cricket, Football Australiano, Snooker e Tennistavolo.

Sicurezza: sito affidabile e app sicura grazie alla licenza ADM, collaborazione con l’associazione Gioca Moderato e azienda di cybersecurity Cloudflare .

. Varietà di scommesse: quasi 600 quote a disposizione degli utenti sui match più importanti, come le partite di Serie A.

Recensioni e feedback: app scommesse valutata 3,4 sull’Apple App Store. Netbet è uno dei siti di scommesse con la valutazione più alta su Trustpilot, ovvero 4,2 su 5.

Esperienza mobile: app veloce, ordinata e semplice. I file di piccole dimensioni 2.72 MB e 1.2 MB per iOS, si adattano anche a telefoni con poca memoria o prestazioni non all’avanguardia.

Copertura di eventi italiani: sono disponibili tutti i principali eventi sportivi italiani quotidiani, sia per le discipline di squadra che quelle individuali.

Cash out e statistiche: cash out disponibile. Statistiche teoricamente disponibili ma le finestre con i dati techradar talvolta mostrano un messaggio di errore.

Limiti di puntata: oltre a quelli fissati dall’utente, Netbet segue i limiti prescritti dall’ADM, ora abbassati a 1 € per il minimo e massimali di vincita per la singola schedina fino a 50.000 €.

Servizio clienti: via telefono al numero (+39) 0694803332 dalle 14:00 alle 20:00, tramite live chat disponibile dalle 10:00 alle 22:00, o inviare una email a info@netbet.it.

Streaming live: disponibile, con interessanti opzioni fra campionati europei piuttosto importanti come l’ Eredivisie, il massimo campionato di calcio olandese , per seguire i match di squadre famose come Ajax e Feyenoord.

, per seguire i match di squadre famose come Ajax e Feyenoord. Promozioni e programmi fedeltà: bonus multipla fino al 130% e quote maggiorate selezionate ogni giorno dallo staff.

Il nostro punteggio: 4,7







LeoVegas è un sito di scommesse online autorizzato ad operare in Italia grazie alla licenza AAMS. Uno dei motivi principali che ci spinge a consigliarlo è la presenza di ben 3 app native, per le 3 sezioni di gioco, oltre a un'offerta di benvenuto molto interessante con un bonus del 50% sul primo deposito fino a un massimo di 200 €. Anche per questo, Leovegas è stato riconosciuto come "Operatore online dell'anno" in diverse occasioni.

Numero di licenza AAMS: 15011

Anno di apertura: 2012

Licenza AAMS / ADM: Sì

Valutazione app mobile: 4,8 iOS / 4,6 Android.

Paese di origine: Svezia.

Affidabilità e licenze: sito affidabile, con licenze ADM e concessioni in diversi altri Paesi europei.

Quote competitive: payout medio pari a 93,00%. Si tratta di un vero e proprio “sharp bookmaker”, ovvero fra i siti di scommesse in Italia con le quote più alte in assoluto, soprattutto per la Serie e le principali competizioni.

Bonus di benvenuto: bonus scommesse del 50% sul primo deposito fino a 200 €, con requisito del puntata pari a 8 volte per la cifra ricaricata.

Scommesse live: diverse opzioni dal vivo, suddivise fra i principali sport, tramite un’interfaccia molto semplice e lineare.

Sicurezza: sistema LeoSafePlay che va oltre il concetto di gioco responsabile, mettendo a disposizione degli utenti tanti strumenti utili come autovalutazione, limite di deposito, limite di perdita, limite di sessione, limiti di scommessa, storia del giocatore e autoesclusione/sospensione tramite registro unico degli autoesclusi (RUA).

Varietà di scommesse: centinaia di eventi quotati, suddivisi in 15 comode categorie a tendina

Recensioni e feedback: app scommesse valutata 4,6 sull’Apple App Store. Su Trustpilot le recensioni invece sono alterne, con un voto complessivo pari a 2,7 su 5. Apprezzabile il fatto che lo staff risponda sempre.

Esperienza mobile: app veloce, con un file di dimensioni comprese fra 10 e 12 MB risulta adatto a moltissimi smartphone di nuova o più vecchia generazione.

Copertura di eventi italiani: il palinsesto non è ricchissimo ma si possono comunque trovare tutte le partite delle principali serie di calcio italiane, oltre agli eventi che vedono protagonisti i nostri portacolori.

Cash out e statistiche: cash out non disponibile. Statistiche disponibili nella sezione live.

Limiti di puntata: oltre a quelli fissati dall’utente, Leovegas rispetta alla lettera i limiti prescritti dall’ADM, ora abbassati a 1 € per il minimo e massimali di vincita per la singola schedina fino a 50.000 €.

Servizio clienti: per assistenza è disponibile un Help Center, una chat dalle 8:00 alle 00:00 e l'indirizzo email support-it@leovegas.com.

Streaming live: non disponibile. Gli eventi live si possono seguire tramite un'animazione digitale in tempo reale.

Promozioni e programmi fedeltà: quote potenziate utilizzabili ogni settimana sulle partite di Serie A e Serie B (seleziona il bonus dalla relativa scheda).

Il nostro punteggio: 4,5



JackpotCity è un nuovo bookmaker sicuro con licenza ADM, attivo sul mercato italiano dalla fine del 2022. Attualmente, non è disponibile un’app nativa, ma il sito è comunque disponibile in versione ottimizzata per mobile tramite web app.

Tutti i nuovi iscritti possono ricevere un bonus scommesse di benvenuto pari al 50% del primo deposito fino a un massimo di 50 €.

Numero di licenza AAMS: 15243

Anno di apertura: 2022 in Italia (l’azienda che gestisce il brand è attiva nel settore dal 1998).

Licenza AAMS / ADM: Sì

Valutazione app mobile: 4,4 iOS / 4,6 Android.

Paese di origine: Malta.

Affidabilità e licenze: sito sicuro, autorizzato dall’AAMS / ADM.

Quote competitive: payout che possono superare il 95% per le partite più importanti di Serie A. I valori scendono nelle scommesse live e sugli sport minori.

Bonus di benvenuto: bonus scommesse del 50% sul primo deposito fino a 50 €.

Scommesse live: tantissime opzioni disponibili, comodamente navigabili tramite l’opzione suite multilive.

Sicurezza: l’ambiente di gioco viene verificato su base mensile con test sull’RTP eseguiti da enti terzi come eCogra.

Varietà di scommesse: buona varietà con più di 400 quote differenti per ogni partita di Serie A e una lista di oltre 20 discipline sportive in totale.

Recensioni e feedback: l’app nativa non è disponibile al download in Italia per il momento. Comunque la versione inglese ha un punteggio di 2,1 sull’Apple App Store.

Esperienza mobile: comunque soddisfacente grazie alla web app, un sito ottimizzato per mobile, adatto al layout stretto e lungo degli schermi dello smartphone. Lo sviluppo di un’app nativa sarebbe il top.

Copertura di eventi italiani: ottimo palinsesto internazionale, con un occhio di riguardo all’Italia, come dimostra la quotazione delle partite del campionato Primavera.

Cash out e statistiche: cash out non disponibile. Prospetti statistici dettagliati, cliccando sull’icona a forma di grafico a fianco delle quote.

Limiti di puntata: 1 € per la scommessa minima. Massimali di vincita per la singola schedina fino a 50.000 €.

Servizio clienti: l'assistenza clienti di Jackpot City è disponibile tutti i giorni dalle 10:00 alle 23:00 tramite chat dal vivo, o via e-mail agli indirizzi assistenza@jackpotcitycasino.it, documenti@jackpotcitycasino.it e richiestadati@jackpocitycasino.it. C’è anche una pagina FAQ.

Streaming live: disponibile. Centinaia di eventi quotati trasmessi in HD ogni giorno fra basket, baseball, tennis, calcio.

Promozioni e programmi fedeltà: bonus multipla, cashback e VIP club con premi e bonus.

Il nostro punteggio: 4,5



Betway è una piattaforma di gioco online sicura, gestita da Betway Limited con sede a Malta, che opera in forza della licenza ADM numero 15216. Dal sito è possibile scaricare gratuitamente l’app scommesse Android. Gli utenti con dispositivi iOs possono effettuare il download dell’applicazione Apple tramite lo store ufficiale.

Numero di licenza AAMS: 15216

Anno di apertura: 2006

Licenza AAMS / ADM: Sì

Valutazione app mobile: 4,6 iOS / 4,4 Android.

Paese di origine: Malta.

Affidabilità e licenze: sito sicuro, autorizzato dall’AAMS / ADM, attivo in tanti altri Paesi europei dove ha ottenuto la concessione.

Quote competitive: payout che può arrivare al 95,15% e leggermente oltre su alcune partite di Serie A. Per sport meno importanti in Italia e sulle scommesse live, i valori scendono alla media di 91-92%.

Bonus di benvenuto: bonus scommesse del 100% sul primo deposito fino a un massimo di 100 €.

Scommesse live: decine di eventi quotati a qualsiasi ora del giorno e della notte, presentati con una grafica piuttosto semplice ma efficace.

Sicurezza: applicazione dei principi del Gioco Responsabile e sistema SSL per la cifratura dei dati trasmessi.

Varietà di scommesse: palinsesto degno di nota con più di 400 quote differenti per ogni partita di Serie A e una lista di oltre 20 discipline sportive in totale.

Recensioni e feedback: la valutazione dell’app scommesse Betway è più che sufficiente sullo store ufficiale Apple. Il discorso invece cambia su Trustpilot, in cui il sito di scommesse ha un voto basso (1,4).

Esperienza mobile: buona con l’app nativa, facile da usare, con login veloce grazie al sistema di riconoscimento delle impronte digitali.

Copertura di eventi italiani: ottimo palinsesto internazionale, con un occhio di riguardo all’Italia, come dimostra la quotazione delle partite del campionato Primavera.

Cash out e statistiche: cash out disponibile. Tante statistiche nella sezione pre match oltre a un buon numero di dati per le puntate dal vivo.

Limiti di puntata: 1 € per la scommessa minima. Massimali di vincita per la singola schedina fino a 50.000 €.

Servizio clienti: via email all'indirizzo assistenza@supporto.betway.it, tramite live chat dalle 10:00 alle 23:00 dal lunedì alla domenica, per invio di documenti usare documenti@supporto.betway.it o via posta ordinaria all'indirizzo Betway Limited, PO Box 29, Malta Post, Gzira, GZR 1300, Malta. Per informazioni commerciali, utilizzare assistenza@supporto.betway.it.

Streaming live: disponibile, offre centinaia di eventi in diretta al giorno fra ping pong, freccette, calcio, basket, tennis, ecc.

Promozioni e programmi fedeltà: rimborso multipla, quota potenziata nelle multiple, programma fedeltà VIP club.

Il nostro punteggio: 4,4



StarCasinò è un noto portale di gioco online, attivo in Italia dal 2010, che ha convinto i nostri esperti per la sua affidabilità e professionalità. Dal sito ufficiale è possibile scaricare l’app scommesse in modo veloce e gratuito, seguendo le istruzioni elencate.

Chi si iscrive per la prima volta alla piattaforma può approfittare di un bonus rimborso sulle scommesse fino a 25 €, oltre a un abbonamento mensile a DAZN gratis, seguendo

Numero di licenza AAMS: 15230

Anno di apertura: 2012

Licenza AAMS / ADM: Sì

Valutazione app mobile: 4,3 iOS / 4,5 Android.

Paese di origine: Malta.

Affidabilità e licenze: sito sicuro, autorizzato dall’AAMS / ADM, attivo in tanti altri Paesi europei in cui ha ricevuto la concessione.

Quote competitive: Starcasinò ha payout piuttosto alti se confrontati con i migliori bookmaker italiani, dato che si può arrivare anche a oltre il 96% su alcune partite di serie A. In media, si attesta sul 92,5%, considerando tutti gli sport quotati.

Bonus di benvenuto: due offerte distinte anche se cumulabili. Una prevede un rimborso sulle perdite nette fino a 25 €, mentre l’altra offre 1 mese gratis di abbonamento a DAZN per nuovi utenti.

Scommesse live: tramite l’interfaccia grafica elegante senza essere complessa, è possibile navigare fra pochi eventi sportivi dal vivo ma di buona qualità.

Sicurezza: i dati sulle vincite vengono trasmessi in modo trasparente tramite il sito ufficiale. Il sito utilizza sistemi crittografici a 128 bit per proteggere le informazioni dei propri utenti.

Varietà di scommesse: palinsesto non particolarmente ampio se si considera il numero di sport disponibili (“solo” 12) ma piuttosto profondo, dato che nelle partite di Serie A di calcio si possono trovare fino a 800 quote per ogni singolo match.

Recensioni e feedback: la valutazione dell’app di Starcasinò è piuttosto bassa, almeno per quanto riguarda la versione Apple compatibile con sistemi operativi iOS (2,2 su 5, considerando 128 recensioni in totale).

Esperienza mobile: nonostante le recensioni non siano particolarmente lusinghiere, l’app è moderna e funzionale, con un sistema di navigazione a scomparsa che non copre troppo lo schermo e salta fuori solo quando serve.

Copertura di eventi italiani: discreto palinsesto italiano, anche se limitato dal numero di discipline presenti.

Cash out e statistiche: cash out disponibile. Buona proposta di dati statistici aggiornati in tempo reale, anche se questo aspetto sarebbe migliorabile.

Limiti di puntata: 1 € per la scommessa minima. Massimali di vincita per la singola schedina fino a 50.000 €, così come da nuova normativa ADM / AAMS.

Servizio clienti: assistenza clienti disponibile via live chat (09:00-02:00, risposta in 30 sec.), WhatsApp (+356 79769801), e-mail (risposta in 30-60 min.), e richiesta di chiamata (dal lunedì al venerdì 10:00-16:00).

Streaming live: non disponibile per il momento, ma i match dal vivo si possono seguire tramite un’animazione.

Promozioni e programmi fedeltà: rimborso cashback del 20% fino a 100 € sulle perdite live, sistema fidelizzante Star Rewards.

Il nostro punteggio: 4,3



La piattaforma di gioco online William Hill è riconosciuta fra i leader mondiali nel settore delle scommesse sportive. Fondata nel Regno Unito nel 1934, è attiva in Italia dal 2011. La società si distingue per la sua lunga tradizione e la costante voglia di innovare, come dimostrato dalla app scommesse William Hill per gli appassionati di betting da mobile.

Numero di licenza AAMS: 15038

Anno di apertura: 1934

Licenza AAMS / ADM: Sì

Valutazione app mobile: 4,2 iOS / 4,4 Android.

Paese di origine: Regno Unito (ora la sede centrale si trova a Malta).

Affidabilità e licenze: sito sicuro, autorizzato dall’AAMS / ADM, attivo da quasi 100 anni nel settore delle scommesse sportive.

Quote competitive: William Hill è almeno formalmente uno sharp bookmaker con quote molto alte e payout che possono arrivare anche al 97-98% in alcuni casi particolari (sebbene molti utenti si lamentino dei limiti effettivi alle puntate).

Bonus di benvenuto: bonus scommesse di benvenuto fino a 125 € utilizzando il codice promo ITA125.

Scommesse live: la grafica non viene rinnovata da anni ma rimane comunque piuttosto funzionale per le scommesse dal vivo. Si possono trovare centinaia di eventi quotati fra i principali tornei internazionali.

Sicurezza: trasmissione dei dati sensibili tramite sistema crittografico a 256 bit certificato da Thawte.

Varietà di scommesse: 24 discipline quotate, fra cui anche alcune molto particolari come gli spettacoli TV, e una buona profondità, dato che le partite di Serie A arrivano a offrire quasi 500 quote diverse.

Recensioni e feedback: l’app scommesse iOS di William Hill ha delle ottime recensioni (4,3 su 5) mentre la valutazione su Trustpilot è gravemente insufficiente.

Esperienza mobile: il sito ottimizzato per mobile va molto bene ma le app native offrono davvero un’esperienza d’uso sartoriale da smartphone.

Copertura di eventi italiani: molto buona e in alcuni casi sono previsti bonus proprio in occasione delle partite più importanti con sportivi italiani (ad es. Sinner, Gran Premi italiani, ecc.).

Cash out e statistiche: cash out al momento non disponibile. Prospetto statistico aggiornato e completo anche sulle partite live di seconda fascia.

Limiti di puntata: 1 € per la scommessa minima. Massimali di vincita per la singola schedina fino a 50.000 €, allineandosi alle nuove prescrizioni dell’AAMS / ADM.

Servizio clienti: sezione FAQ e live chat attiva dalle 8:00 alle 19:00 ogni giorno, con operatori umani e bot.

Streaming live: disponibile ogni giorno con decine di eventi, in particolar modo per il tennis internazionale. Bisogna aver piazzato una scommessa sul match in streaming HD dal vivo per poterlo seguire.

Promozioni e programmi fedeltà: quote maggiorate, multiple Gold e programma fedeltà William Hill Club.

Dazn Bet

Il nostro punteggio: 4,1



Dazn Bet è un bookmaker AAMS entrato nel mercato italiano nell'autunno del 2022. Si tratta di una piattaforma di gioco online che vanta una sorprendente varietà di opzioni di gioco fornite da rinomati provider. Inoltre, chi si iscrive per la prima volta a questo sito di scommesse ha diritto a un bonus di benvenuto fino a 500 € sulle 3 prime ricariche.

Numero di licenza AAMS: 15210

Anno di apertura: 2022

Licenza AAMS / ADM: Sì

Valutazione app mobile: 4,0 iOS / 4,1 Android.

Paese di origine: internazionale (con sede stabile in Italia, a Roma).

Affidabilità e licenze: sito sicuro, autorizzato dall’AAMS / ADM, che fa capo al noto brand che trasmette in streaming contenuti sportivi di rilevanza mondiale.

Quote competitive: nonostante la tenera età, DAZNbet offre già quote di tutto rispetto. Le partite di Serie A hanno un payout che può superare il 98% sul mercato esito finale.

Bonus di benvenuto: bonus scommesse di benvenuto fino a 500 € sulle prime 3 ricariche.

Scommesse live: sezione dedicata al betting dal vivo con layout modificabile, sezione multibet live per tenere tutti i risultati sott'occhio da una schermata sola. Grafica molto curata.

Sicurezza: controllo dell’identità degli utenti tramite sistema KYC per evitare che soggetti minorenni si iscrivano.

Varietà di scommesse: 25 sport diversi quotati, fra cui anche gli eSport con League of Legends. Buona profondità dei mercati, come attestano le quasi 600 quote disponibili sui match di Serie A.

Recensioni e feedback: l’app scommesse di DAZNBet non è ancora disponibile. Il sito è stato lanciato da poco ma ha delle recensioni negative su Trustpilot, con una valutazione di 1,5.

Esperienza mobile: il sito ottimizzato per mobile funziona alla grande, in attesa dell’app nativa per Android e Apple.

Copertura di eventi italiani: il palinsesto è ampio ma principalmente internazionale, con un scarso focus allo sport italiano.

Cash out e statistiche: cash out disponibile. Prospetto statistico aggiornato e molto completo, cliccando sull’icona a forma di grafico sulla riga del match.

Limiti di puntata: 1 € per la scommessa minima. Massimali di vincita per la singola schedina fino a 50.000 €, allineandosi alle nuove prescrizioni dell’AAMS / ADM.

Servizio clienti: live chat (attiva tutti i giorni dalle 9.00 alle 23.00), email (supporto@daznbet.it).

Streaming live: per il momento non disponibile.

Promozioni e programmi fedeltà: bonus multipla fino al 130%, bonus rimborso scommesse sportive 20% senza limiti, programma fedeltà DAZNBET fun club.

Le migliori app scommesse per gli sport più popolari

Calcio

Il calcio è di gran lunga lo sport più amato e praticato nel nostro Paese. Non c’è da stupirsi che sia anche quello che attira il maggior volume di scommesse sportive. Per quanto riguarda le migliori app scommesse calcio, ecco la top 3 dei nostri esperti:

Pallavolo

La pallavolo o volley è uno sport che ha regalato moltissime gioie allo sport italiano negli ultimi decenni. Ci sono migliaia di scommettitori esperti in questo ambito che cercano quote sulle migliori app per scommettere sulla pallavolo. Ecco i nostri 3 consigli:

Rugby

6 nazioni? Mondiali di Rugby? O magari competizioni per club come quelle che vedono coinvolte le franchigie italiane Benetton e le Zebre di Parma? Il rugby è uno sport in forte crescita che non viene quotato su tutti i bookmaker AAMS / ADM. Vediamo i tre migliori:

Ciclismo

Le migliori app per le scommesse sul ciclismo dovrebbero quotare le grandi corse di tre settimane come Giro d’Italia e Tour de France, offrendo agli utenti un buon numero di mercati come “Vincente tappa” e “Testa a testa” (basato sul posizionamento di coppie di atleti). Vediamo quali sono i 3 siti migliori:

Tennis

Il tennis è uno degli sport più apprezzati dagli scommettitori perché presenta eventi quasi ogni giorno di livello internazionale. Inoltre, la fluttuazione delle quote consente di applicare diverse strategie tipiche del trading sportivo per accaparrarsi un utile. Ecco le 3 migliori app per le scommesse sul tennis secondo i nostri esperti:

Automobilismo

La Formula 1 e gli sport motoristici in generale sono molto apprezzati in Italia. Serve quindi una app per le scommesse che riesca a rispondere presente a così tanta passione. Le miglior 3 in questo ambito sono raccolte nella tabella sotto:

Basket

Non si vive di sola NBA! Per questo le migliori app scommesse basket devono andare oltre al principale campionato mondiale, offrendo anche le quote della Serie A italiana, dell’Eurolega e dei principali match fra nazionali. Ecco il nostro podio:

Alternative per le scommesse oltre agli sport tradizionali

Oltre agli sport principali elencati finora, ci sono delle app e dei bookmaker italiani che cercano di rompere il velo della banalità e proporre ai propri utenti delle vere e proprie chicche.

Si parla di quote legate a sport minori come badminton, pallanuoto, freccette, snooker, hockey su ghiaccio, atletica leggera… e l’elenco potrebbe continuare ancora a lungo. Alcuni degli esempi raccolti qui sotto non si limitano davvero al compitino:

Netbet : tanti sport minori come Pallamano, Hockey su ghiaccio, Atletica leggera, Badminton, Baseball, Basketball 3x3, Rugby, Cricket, Football americano, Football australiano, Freccette, Golf, Pesapallo, Pugilato, Snooker, Spettacolo, Tennistavolo, oltre agli eSport con League of Legends e anche alcune quote sulla Politica, per scommettere chi diventerà il prossimo presidente degli Stati Uniti.

: tanti sport minori come Pallamano, Hockey su ghiaccio, Atletica leggera, Badminton, Baseball, Basketball 3x3, Rugby, Cricket, Football americano, Football australiano, Freccette, Golf, Pesapallo, Pugilato, Snooker, Spettacolo, Tennistavolo, oltre agli eSport con League of Legends e anche alcune quote sulla Politica, per scommettere chi diventerà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Betway: le stesse opzioni viste finora si possono trovare anche nel sito di scommesse di Betway e nella sua app Android e iOS, navigando liberamente sull’elenco verticale posto sulla sinistra.

Competitività delle quote: dove trovare le condizioni migliori

Le app per le scommesse sportive in Italia non offrono tutte le stesse quote sugli stessi eventi. Ecco perché può valere la pena guardarsi intorno e confrontare le quote proposte da diversi bookmaker con app se si scommettono cifre importanti o si vuole puntare sempre alle migliori condizioni.

Per spiegare meglio il concetto, vale la pena elaborare il concetto di payout e fare qualche confronto prendendo in esame le quote della stessa partita di Serie A, fra Juventus e Bologna e la differenza che potrebbe fare puntando 100 € su app scommesse diverse.

Vincita potenziale per 100 € scommessi su ogni esito e per ogni bookmaker

Esito Quote Betway Vincita Betway Quote Daznbet Vincita Daznbet Quote William Hill Vincita William Hill Juventus 1.54 154 € 1.58 158 € 1.50 150 € Pareggio/Bologna FC/Bologna 4.20 420 € 4.35 435 € 4.20 420 € Bologna/3° esito 6.13 613 € 6.30 630 € 7.00 700 €

Da questi dati deriva che il payout generale considerando tutti gli esiti del mercato “1, X, 2” per ogni bookmaker:

Betway: 95,15%.

Daznbet: 97,91%.

William Hill: 95,37%.

In generale quindi DAZNbet propone quote più alte, mentre William Hill offre le condizioni migliori per la vittoria della squadra sfavorita, ovvero il Bologna. Nulla vieta di iscriversi a più siti di scommesse per cercare sempre le condizioni migliori. Vale anche la pena ricordare che le quote cambiano molto spesso e sono influenzate da diversi fattori.

Bonus di Benvenuto: offerte interessanti per i nuovi utenti

Quasi tutti i siti di scommesse con app offrono dei bonus di benvenuto. Si tratta di promozioni riservate ai nuovi utenti che mettono a disposizione vantaggi, crediti extra o incentivi per convincere i giocatori a iscriversi.

Si consiglia sempre di leggere i T&C ufficiali di ogni offerta per comprendere a pieno il funzionamento. Qui di seguito, qualche informazione in più su 3 welcome bonus scommesse interessanti proposte dalle migliori app per il betting in Italia:

Variegata scelta di sport: app con la più ampia copertura sportiva

Tra le numerose app disponibili sul mercato, tre in particolare si sono distinte per la loro copertura sportiva: Netbet, Betway e Dazn Bet. Queste piattaforme non offrono solo scommesse sugli sport di maggiore seguito come il calcio, il basket o il tennis, ma ampliano anche il loro catalogo includendo discipline meno mainstream come eSport, discipline invernali e persino eventi del mondo della politica.

In questo modo, gli scommettitori hanno sempre tanta libertà di scelta, potendo spaziare su vari ambiti in totale libertà. Infatti, la varietà è di fondamentale importanza per gli scommettitori. Questa caratteristica non garantisce solo un'esperienza più personalizzata, ma anche opportunità aggiuntive per chi ha le giuste abilità di lettura.

Usabilità e intuitività: interfacce user-friendly

Una app scommesse sportive deve essere valutata anche per la sua facilità d’uso. Quando si scommesse live, soprattutto, la velocità è fondamentale: ecco perché è importante preferire applicazioni dal design pulito e intuitivo, con tutti i pulsanti a portata di mano.

Tra le tante app scommesse disponibili sul mercato, Netbet, Star Casino e William Hill si sono fatte notare come ottimi esempi di design user-friendly. Queste piattaforme si sono impegnate a creare interfacce che siano sia piacevoli per gli occhi ma anche funzionali.

Un esempio di caratteristica user-friendly è lo strumento di ricerca facilitata offerto da Netbet. Gli utenti possono rapidamente digitare il nome di una squadra, di un giocatore o di un evento specifico e avere i risultati della ricerca in tempo reale, piazzando così le proprie scommesse in pochi secondi. Grazie a questa funzione, non c’è più la necessità di navigare attraverso menu e sottomenu vari.

William Hill, invece, presenta in primo piano un comando per visualizzare solo gli “Eventi in streaming”. Con un solo tap è così possibile vedere quali sono i match e le partite attualmente disponibili in diretta in HD direttamente dalla piattaforma di gioco.

Streaming live e scommesse: app con streaming live HD di eventi sportivi

Ampliamo ora il discorso dedicato allo streaming, dando un’occhiata ai siti che offrono di più da questo punto di vista, tramite le loro app. Betclic, ad esempio, offre una discreta copertura di eventi sportivi da tutto il mondo, concentrandosi sul calcio. Cliccando su “Live Suite” e poi filtrando “Diretta TV”, si possono vedere decine di partite di campionati come Premier League canadese, Super League cinese, Coppa nazionale argentina e campionato colombiano.

Betway, invece, si contraddistingue per l’ampiezza visto che trasmette in streaming partite di pallavolo dalla Russia, match di pallacanestro da tutto il mondo, oltre a partite di tennis da tavolo e calcio. Per gli appassionati di pallone, ci sono tantissimi match ad esempio dalla Serie A tedesca (Bundesliga) e portoghese, oltre a tantissimi match di Copa Libertadores e Copa Sudamericana, le due principali competizioni per club dell’America del Sud.

Ci sono anche chicche europee come partite di Europa League e Conference League: ecco perché Betway è di gran lunga il numero 1 fra le app scommesse streaming, considerando anche la sezione dedicata alle ultime news.

Metodi di pagamento sicuri: facilità nei depositi e prelievi

Nel 2023, effettuare una transazione online è diventata una cosa normale. Ecco perché è fondamentale scegliere app scommesse con metodi di pagamento sicuri. In questo contesto, Netbet, Star Casino e Leovegas sono dei veri e propri esempi per quanto riguarda la sicurezza delle transazioni finanziarie.

Netbet mette a disposizione un gran numero di opzioni di pagamento, che vanno dalle carte di credito e debito tradizionali a soluzioni di pagamento elettronico e portafogli virtuali. La piattaforma utilizza tecnologie avanzate di crittografia SSL a 128 bit per garantire che tutte le transazioni siano protette e che i dati finanziari degli utenti rimangano alla larga dai malintenzionati.

Tutti i siti di scommesse AAMS sono sicuri ma Star Casino si impegna particolarmente a offrire metodi di pagamento sicuri e affidabili. L'azienda collabora con istituti bancari di fama internazionale e fornitori di servizi di pagamento per garantire che ogni transazione sia elaborata in un ambiente protetto (ad esempio Paypal).

Su Leovegas, per concludere, la sicurezza dei metodi di pagamento è garantita attraverso l'utilizzo del protocollo di sicurezza con crittografia Secure Socket Layer (SSL) per la connessione internet. In questo modo, le transazioni sono protette e i dati finanziari e personali dell'utente non vengono memorizzati né sui dispositivi utilizzati né sui server dei provider.

Guida passo-passo all'installazione dell'app e alla registrazione: da App store o sito ufficiale

Vista la differenza di trattamento fra Apple App Store e Google Play Store in Italia per le app sulle scommesse sportive, è bene distinguere le due procedure in modo chiaro fra iOS e Android.

Per gli utenti iPhone (sistema operativo iOS):

Accedi all'App Store: a differenza di quanto accade sui dispositivi Android, gli utenti iPhone possono scaricare le app di scommesse direttamente dall’App Store Apple. Ricerca l'app desiderata: nella barra di ricerca, digita il nome del casinò o bookmaker di cui desideri scaricare l'app. Scarica e installa: clicca sul pulsante di download e attendi l'installazione. Apri l'app ed effettua la registrazione: una volta installata, apri l'app e segui le istruzioni per completare la registrazione (compila il modulo anagrafico e fornisci tutti i consensi strettamente necessari).

Per gli utenti Android:

Abilita installazioni da fonti sconosciute: prima di tutto, devi consentire al tuo dispositivo di installare app da fonti esterne. Questo perché il Google Play Store non permette il download di app legate al gioco con denaro vero. Visita il sito ufficiale del bookmaker: a causa delle restrizioni del Google Play Store, devi andare direttamente sul sito web del casinò o bookmaker, facendo molta attenzione che l’url del sito sia corretto e senza errori grammaticali. Trova il link di download: una volta sul sito, cerca il link o il pulsante per scaricare app scommesse Android. Scarica e installa: clicca sul link di download, attendi che il file APK venga scaricato e poi procedi con l'installazione. Apri l'app e registra: dopo l'installazione, avvia l'app e completa la registrazione seguendo le istruzioni mostrate (in questo caso non ci sono differenze particolari fra Apple e Android).

Nota bene: la procedura riassunta qua sopra fa riferimento alle app native, ovvero programmi scaricabili gratuitamente che sono compatibili con specifici sistemi operativi, così come elencato sull’App Store o sul sito ufficiale del bookmaker. Le web app, i siti ottimizzati per mobile, si aprono semplicemente sul browser, non richiedono download e sono compatibili con qualsiasi tipo di dispositivo.

Domande frequenti

Quali sono le migliori app di scommesse in Italia?

Per un elenco completo delle migliori app scommesse in Italia, dai uno sguardo alla classifica più in alto. Betclic, Leovegas e Netbet sono delle ottime opzioni.

Come faccio a scegliere un'app di scommesse affidabile?

Assicurati che l'app provenga da un bookmaker con una reputazione solida, in possesso di una regolare licenza AAMS/ADM e che applichi misure di sicurezza moderne.

Posso scommettere su eventi sportivi dal vivo tramite queste app?

Sì, tutte le app citate nella nostra top 10, come Netbet e Dazn Bet, offrono la possibilità di scommettere in tempo reale su eventi sportivi dal vivo.

Quali sport sono disponibili per le scommesse attraverso le app?

La lista degli sport disponibili varia a seconda della app scelta. In generale, si possono trovare sport di tutti i tipi come calcio, tennis, basket, cricket, rugby e molti altri ancora.

Cosa sono le scommesse live e come funzionano sulle app?

Le scommesse live permettono di puntare su eventi sportivi in corso. Nelle app, troverai una sezione dedicata con le quote aggiornate in tempo reale, eventualmente con live streaming.

Come scaricare app di scommesse su Android dal browser?

A causa delle restrizioni applicate sul Google Play Store, devi scaricare le app direttamente dal sito ufficiale del bookmaker e abilitare l'installazione da fonti sconosciute sul tuo dispositivo.

Qual è la migliore app scommesse per il calcio?

Quasi tutti i bookmaker AAMS offrono app per scommesse calcio ma Betclic è la numero 1 secondo i nostri esperti, considerando il servizio nel suo complesso.

Quali sono i bonus più comuni offerti dalle app di scommesse?

Le promozioni più comuni presentano bonus di benvenuto, bonus sulle scommesse multiple, cashback e bonus ricarica.

Quali misure di sicurezza proteggono le mie informazioni personali e finanziarie?

App scommesse affidabili, come William Hill, utilizzano crittografia SSL e protocolli di sicurezza avanzati per proteggere le tue informazioni più preziose.

Come si possono prelevare le vincite dalle app di scommesse in Italia?

Le vincite possono essere prelevate tramite i metodi di pagamento disponibili sulla singola app scommesse. I più comuni sono bonifici bancari, carte di credito o portafogli elettronici.

C'è un limite di età per utilizzare queste app di scommesse?

Sì, devi avere almeno 18 anni per utilizzare app di scommesse in Italia.