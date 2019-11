Andrea Petagna è uno dei giocatori che il Torino sta seguendo con grande attenzione dalla scorsa estate. Le elevate richieste economiche del club ferrarese per il centravanti avevano però frenato la trattativa ma, il direttore sportivo granata Massimo Bava, non ha mai mollato l'obiettivo.



Il Torino con ogni probabilità tornerà a imbastire una trattativa per Petagna ma non nel mercato di gennaio: l'obiettivo della società granata è quello di provare a prendere l'attaccante la prossima estate, nel caso in cui Simone Zaza dovesse essere ceduto.