A fronte delle certezze rappresentate oggi dai rinnovi di contratto di Bastoni e Dimarco e dell'importanza anche nello schacchiere di Inzaghi di Skriniar,e alle valutazioni che andranno fatte su due calciatori che si avvicinano alle scadenze dei rispettivi contratti:- La situazione più delicata riguarda il, perno difficilmente sostituibile nella rosa dei campioni d'Italia ma legato all'Inter fino al 2023 eDe Vrij guadagna circa 4 milioni di euro a stagione e le richieste inoltrate dal suo procuratore Mino Raiola non collimano con la proposta messa sul piatto dal club nerazzurro, che non a caso ha già iniziato a muoversi nell'ottica di una separazione., che piace pure al Milan e ad alcuni club di Premier League,Si vuole provare a trovare presto la "quadra" sia con l'entourage del calciatore che con Cairo per battere sul tempo la concorrenza.la prossima estate: è stato così per Onana, che andrà a prendere il posto tra i pali di Handanovic e, difensore classe '94 in uscita dal Borussia Monchengladbach. Oltre alla convenienza economica dell'eventuale operazione, l'Inter ne apprezza esperienza e duttilità tattica - può giocare anche da centrocampista davanti alla difesa - eUn suo arrivo potrebbe colmare numericamente la partenza di uno tra Ranocchia e D'Ambrosio, con quest'ultimo già cercato dal Milan nei mesi scorsi ma rimasto alla fine alla corte di Inzaghi per giocarsi le sue carte alle spalle dei titolari.