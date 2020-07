Erano attese fin dal giorno della sentenza e, ora che sono divenute pubbliche, le motivazioni delsulla sentenza che ha riammesso ilin Champions League sono destinate ancor più a fare discutere. Sì perché fra le righeSostanzialmente nelle motivazioni pubblicate dal TAS viene confermato che(da qui la multa da 10 milioni)sulla realtà delle partnership stipulate con Etihad ed Etisalat,perché la UEFA "non è stata in grado di fornire prove certe" oltre alle email trapelate grazie alle mail rese pubbliche da "Football Leaks".Dalla sentenza emerge cheha versato oltre 220 milioni di sterline come sponsorizzazione tra il 2012/13 e il 2015/16 nelle casse del Manchester City, mentre non è chiara l'entità della sponsorizzazione con(l'agenzia di telecomunicazioni di Abu Dhabi).Il City è infatti riuscito a dimostrare che, sebbene le email siano state ritenute prove valide (nonostante ottenute per vie illegali) le accuse presentate dalla Uefa non fossero veritiere sfruttando anche il fatto che tutte le evidenze antecedenti il 15 marzo 2014 sono cadute in prescrizione.secondo cui il City abbia comunicato all’Uefa informazioni errate nascondendo versamenti di capitale come sponsorizzazioni". Senza prove di natura economica "non è possibile stabilire se i fatti contenuti nelle email siano stati effettivamente realizzati. Per questo il TAS ritiene che si presume che gli accordi di sponsorizzazione di Etihad siano negoziati al valore equo e che il Manchester City, Sua Altezza Sceicco Mansour, Abu Dhabi Group ed Etihad non siano da considerarsi parti effettivamente correlate. Non esistono prove sufficienti per dimostrare che sono stati effettivamente presi accordi tra le parti che abbiano finanziato direttamente parte degli obblighi di sponsorizzazione di Etihad. Sulla base delle prove fornite a tale proposito, la maggioranza del Collegio giudicante non è inoltre convinta del fatto che i contributi di sponsorizzazione versati da Etihad a MCFC siano stati procurati dallo Sceicco e/o dall’Abu Dhabi Group tramite terze parti non identificate.ma non è questo il ragionamento da applicare. Piuttosto,Di conseguenza, la maggioranza del Collegio giudicante non è convinta che il Manchester City abbia mascherato il finanziamento azionario dallo Sceicco e/o dall’Abu Dhabi Group come ricavo da sponsorizzazione attraverso Etihad”.