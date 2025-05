Le motivazioni di Cagliari e Como: per cosa possono spingere le avversarie Scudetto di Napoli e Inter

Getty Images

L'ultima giornata di Serie A mettedavanti a due partite sulla carta non impossibili contro, già salve: il pronostico vorrebbe due vittorie di azzurri e nerazzurri, e quindi lo Scudetto nelle mani dei campani, ma fare i conti senza l'oste, da che mondo è mondo, è sconsigliabile. C, entrambi con delle motivazioni che non saranno impellenti come quelle di chi si deve salvare, ma esistono e sono tangibili.- Sicuramente più numerose quelle del Cagliari, che si è postoda un'eventuale vittoria del Verona ad Empoli. I "napoletani" Caprile (in prestito dagli azzurri) e Gaetano (napoletano di nascita) non saranno della partita a causa dei rispettivi infortuni, mentre il difensore Gabrielee il presidente Tommasofaranno valere rispettivamente il suo passato nelle giovanili dell'Inter e la sua fede nerazzurra. Inoltre,, dove i napoletani fecero il tifo per gli emiliani poi vincitori.

- Il Como non ha posizioni da difendere: è decimo e decimo rimarrà con qualsiasi risultato contro l'Inter.(ex Napoli, vorrà fare un favore ai suoi ex compagni), portiere e terzino destro, sono all'ultima gara in carriera e vorranno ricordarla con una vittoria, mentre il tecnico Cesc Fabregas ha annunciato il massimo impegno da parte dei lariani:. C'è la possibilità di migliorare di un altro punto o di altri tre punti il record di punti per il club in Serie A, già stabilito in questa stagione. Un'ultima vetrina stagionale per il talento di Nicoe per le giocate diche hanno animato un finale di stagione da applausi.