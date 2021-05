Alle 18.30 consueto appuntamento con calciomercato.com sul nostro canale Twitch insieme a Luca Fazzini e al direttore Stefano Agresti. Tanta, tantissima carne al fuoco in questo lunedì: parleremo, ovviamente, di mercato, con i nostri Nicola Balice e Daniele Longo. Dalla Juve che verrà alle prossime mosse del Milan, passando per la questione Donnarumma.



E poi l'avvicinamento agli Europei: insieme al direttore commenteremo le scelte di Mancini. Tra gli ospiti anche Mario Tesini, che ex dirigente della Sambonifacese che vede crescere il giovane Jorginho, fresco campione d'Europa col Chelsea. Vi aspettiamo, quindi, alle 18.30 su Twitch!



CHI SOGNATE PER LA VOSTRA SQUADRA PER IL FUTURO? AVETE DUBBI, RICHIESTE O DOMANDE? FATELE QUI NEI COMMENTI O SUL NOSTRO CANALE, LE LEGGEREMO IN DIRETTA!