Prendiamolo come un gioco tremendamente serio.. Una pagella con vista sulla classifica che tiene conto dell’ultima partita e degli avversari, del livello di gioco e delle difficoltà affrontate, compresi gl’infortuni che già dopo soli 90 minuti rischiano di pesare su una stagione particolare e lunghissima.I due grandi colpi dell’estate bianconera, spazzati via dalla malasorte. Rischi scritti sulla carta d’identità e le statistiche, di cui evidentemente a Torino non hanno voluto tenere conto.Nessuno come il, che ha vinto nettamente contro un’. Pioli aveva già la squadra più forte – anche se molti non la pensano così - e il mercato l’ha rinforzata, ampliando l’organico e le alternative. Aspettando il vero CDK, va seguito l’orgoglioso sussulto di Brahim Diaz. Mancano solo kg e cm a metà campo, ma a quelli deve pensare Maldini. A oggi, favorita nr 1 per lo scudetto.Oltre le previsioni, almeno alle nostre, il, che come il Milan ha vinto largamente e rimontando. Kvara può essere una bella novità, anche se per giudicare davvero lui e la squadra, serviranno test più attendibili delche inopinatamente sta facendo di tutto per candidarsi alla retrocessione. Spalletti sembra poter lottare per la Champions, da cui però qualcuno alla fine dovrà stare fuori.Come non pensare allafra le prime 4? Mercato sontuoso – checché ne dica Mourinho quei giocatori costano tantissimo - e primi risultati all’altezza delle aspettative. Contro lasarà dura anche quest’anno) ha sciupato molto, rischiando niente. Continua a non subire gol nonostante la spiccata trazione offensiva, segno di grande impegno e sacrificio collettivo. Un po’ come nell’Inter del Triplete.A proposito dei nerazzurri: tra tutte, l’è quella che più ha faticato per vincere, pur contro il, uno dei primi candidati alla retrocessione. Inzaghi conta i tiri in porta e le occasioni sbagliate per mascherare le difficoltà, ma resta che senza quel colpo disperato di Dumfries, l’Inter sarebbe stata l’unica grande a non vincere. Resta il primo avversario del Milan, ma deve sbrigarsi a capire Lukaku.Laha faticato per 20 minuti, subendo i primi fischi dai suoi stessi tifosi, chiuso la partita con un rigore discusso, di fronte a unche continua a calamitare simpatia e complimenti, ma che dovrà faticare per restare nei quartieri a cui si è abituato. Di Maria è un giocatore straordinario, e non c’era certo bisogno di questa partita per scoprirlo. In Italia può cambiare una squadra, e come lui Pogba. Ma intanto per almeno un mese, la Juve non li avrà entrambi. Mercato aperto, il cantiere anche: Allegri ha di che lavorare. L’occasione giusta per zittire i critici, oppure dare loro ragione una volta per tutte. Detto ciò, Milano è ancora davanti. Di molto senza Pogba e Di Maria.Non mollanoper loro lo scudetto non è un’opzione e apparentemente nemmeno la Champions. Però al pronti-via dimostrano di esserci. Un po’ come lache tra tutte ha il giocatore più sottovalutato dell’intero mercato: Jovic è un campione vero, che in Italia può fare la differenza e a Firenze cancellare Vlahovic. Bene anche ilche vince facile dopo un’estate difficile, non ancora finita, e infine loche piega l’nel primo scontro diretto. Salvarsi per la terza volta col terzo allenatore diverso avrebbe il sapore della storia, ma con il nuovo Nzola può essere possibile. Da rivedere tutti le altre, a partire daMolto meglio la, sconfitta solo da Radu, e ilche però ha altre giustificate ambizioni di classifica.@GianniVisnadi