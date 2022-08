Fiorentina - Cremonese 3-2: le pagelle della FiorentinaSerata non positiva per l’ex Atalanta: se sul primo gol degli ospiti può veramente poco, Okereke fa un gran gesto tecnico, sul secondo ha più di qualche responsabilità.adattato da Italiano sulla fascia destra, il classe 94’ non sfigura. Non sono tante le sortite offensive ma in fase difensiva rischia veramente poco.(dal 25’ st: al contrario del compagno è sempre in sovrapposizione rivelandosi una possibile freccia all’attacco viola.)Voto che fa media tra la tranquillità dei primi 60 minuti e l’incertezza sul pareggio degli ospiti. Prova influenzata dalla disastrosa prova del compagno di repartoSe sul primo gol Okereke fa un ottimo movimento, nella ripresa è tra i peggiori. Messo in difficoltà dall’attacco della Cremonese palesa i propri limiti, dimostrando di non essere sereno al 100%. Da rivedere il prima possibile.Il capitano viola non è ancora in palla e si vede. Si vede poche volte in fase offensiva e dietro balla un po’ troppo: gran parte delle occasioni della Cremonese, tra cui il primo gol, vengono dalla sua parte.: Oggi si è capito come mai Italiano non può fare a meno di lui. Nonostante l’età anagrafica, è un ’89, il centrocampista è tra i più attivi per tutto il corso della partita. Mette subito la firma sul tabellino dei marcatori grazie ad una super giocato di Kouame: l'ex Milan è il migliore dei viola.: Chiamato a rimpiazzare Torreira in fase di regia, nonostante l’avversario non proprio proibitivo, palesa i propri limiti. Verticalizza poche volte preferendo spesso il passaggio più semplice. Altro discorso in copertura dove si dimostra un scudo prezioso per i due centrali di difesa.Parte bene e finisce presto: nel primo tempo corre su tutti i palloni dando vivacità e vita al centrocampo viola, nella ripresa cala e Italiano se ne accorge. Va vicino al gol con un colpo di testa.(dal 25’t: il polacco entra così così ma cresce sul finale. Può davvero essere una risorsa in più per la Fiorentina?): Il nigeriano è tra le sorprese di questa prima giornata di campionato, per larghi tratti della partita il migliore in campo. Fulmineo in occasione del vantaggio di Bonaventura, si rivela una spina nel fianco degli ospiti finche Italiano non sceglie di toglierlo.(dal 32’ st: Il mister lo manda in campo nel momento più difficile della sua squadra per dare giometrie all’attacco viola.): Il serbo è ancora indietro di condizione ma con il pallone tra i piedi è decisivo: corre e lotta finche può, dimostrandosi glaciale in occasione del 2-0. Nel secondo tempo ha l’occasione per siglare la doppietta e solo una deviazione di Quagliata gli nega la seconda gioia personale. Col passare tempo ci farà divertire.: Nel primo tempo l’esterno è una furia, gli manca soltanto l’ultima giocata. Il classe ’99 dimostra di poter dire la sua in questa rosa ma ha bisogno di maggior concretezza. Quando fa il semplice fa paura: l’assist alla prima rete in Serie A di Jovic ne è una dimostrazione(dal 42’ st: sorprende tutti mandando in campo Kouae dal primo minuto. Scommessa vinta: il nigeriano nel primo tempo fa quello che vuole, rivelandosi decisivo in occasione del primo gol. Aspetta forte un po' troppo per fare i cambi, ma il turnover di quest'oggi si rivelerà sicuramente fondamentale in vista della partita di giovedì contro il Twente.