. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su calciomercato.com,. Ce lo stanno raccontando tutti, nell'appuntamento quotidiano Diario di una quarantena: film in tv, serie on line, pellicole cinematografiche su cinema che hanno aperto la propria sala via web, di tutto e di più, insomma. E da oggi, calciomercato.com vuole segnalarvi quello che, per la redazione, vale la pena essere vistoDalla vita di Gigial quella di Nelson, dallo scontro traa quello tra, con sottofondo di musica giamaicana. C'è tutto, ma proprio tutto, nella programmazione tv della serata., ore 21, su Iris - Morgan Freeman interpreta Nelson Mandela, Matt Damon François Pienaar, capitano della nazionale sudafricana di rugby: Clint Eastwood racconta la coppa del mondo del ’95, emozionante, storica, integrante., ore 21.26, su Italia 1 - Arnold Schwarzenegger torna nei panni del Terminator a 31 anni dalla prima volta.ore 21.10, su Rai Movie - Il film del 2008, che riparte tre anni dopo il finale della celebre serie tv., ore 21, su Sky Sport Football - Le papere di Karius regalano la terza Champions League consecutiva a Cristiano Ronaldo e compagni., ore 21, su Sky Cinema Action - Quarta pellicola della saga, Rocky Balboa se la deve vedere con Ivan Drago, in un film diventato cult., su Disney + - “Nessuno ancora crederci potrà, Giamaica la sua squadra di bob avrà”. Da velocisti a bobbisti, dalle Olimpiadi estive a quelle invernali pur di vivere un’avventura a 5 cerchi., su RaiPlay - Il racconto della vita dell’ala del Torino, ‘il ragazzo che giocava un altro gioco’, interpretato da Alessandro Roja., su Netlix - Se siete rimasti delusi da Ultras, ecco una serie sul tifo argentino, con una donna determinata a eliminare la criminalità all’interno di un gruppo ultras sudamericano., su Amazon Prime - Premio Oscar per la miglior canzone, la pellicola racconta la vita di Elton John, interpretato da Taron Egerton.