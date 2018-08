Fronte comune a difesa di Gennaro Gattuso. Nel MaldiniDay, giorno di presentazione a Casa Milan dell'ex capitano come nuovo dirigente, uno dei messaggi più importanti è stata la rinnovata fiducia al tecnico rossonero: nelle scorse settimane si erano rincorse le voci su un Ringhio in bilico tra conferma e addio, con l'ombra di Antonio Conte (che si sta liberando dal Chelsea) sullo sfondo.



MALDINI E SINGER, DUE INDIZI - Dapprima è stato Paolo Maldini in persona a pronunciarsi sulla vicenda, lasciando pochi dubbi interpretativi: "La sua conferma non è mai stata messa in discussione, è un uomo di calcio. Per la crescita dei giovani è una figura fondamentale. Quello che diremo non lo so ancora, vedremo che richieste farà". La dirigenza rafforza quindi la posizione di Gattuso, ma anche dalla proprietà arriva un segnale importante. Nella giornata di ieri Gordon Singer (figlio di Paul, proprietario del fondo Elliott) è sbarcato a Milano per incontrare le varie componenti della società: pranzo a Milanello con il presidente Scaroni e il dt Leonardo per incontrare staff e settore giovanile, poi visita a Casa Milan e in serata vertice proprio con Gattuso, di rientro dalla tournée negli USA. A casa Gattuso: la cena, come riportato da Radio Rossonera, è andata in scena infatti nel ristorante che il tecnico possiede a Gallarate, presenti oltre ai due tutti i massimi componenti societari (Scaroni, Leonardo e Maldini). Un cerchio stretto per ribadire la fiducia: il Milan punta ancora su Gattuso.



