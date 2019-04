La stagione di Mauro Icardi con l'Inter è stata da dimenticare: nonostante le 16 reti realizzate in 33 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, le vicissitudini che ne hanno angustiato il rendimento sono state troppo evidenti e pesanti per permettergli di esprimersi al meglio, nonostante una forza di volontà e un carattere fiero che ben poco si è curato di quello che pensavano e dicevano gli altri. La querelle legata alla privazione della fascia di capitano, che ne ha provocato l'assenza per più di 50 giorni, lo ha tolto "dal centro del villaggio Inter", rendendolo uno dei tanti nell'ambito degli uomini a disposizione di Spalletti e intristendone l'animo orgoglioso.



A SECCO NEL 2019, L'ULTIMO GOL... - Nella gara contro la Juve di ieri sera, la seconda da titolare in seguito al rientro in squadra dopo quella di Genova contro il Genoa, ha disputato una prova sufficiente, andando anche vicino al gol in due occasioni, entrambe respinte nei pressi della porta da Matuidi e Chiellini, ma è spesso apparso quasi abulico, corpo estraneo al gioco dei compagni, come in realtà spesso accadeva anche quando era capitano. La differenza con il passato è data dai gol: nel 2019 Icardi non è mai andato a segno su azione, timbrando il cartellino solo grazie al rigore realizzato contro i liguri e sbagliando spesso facili occasioni. Se torniamo a ritroso nel tempo, bypassando chiaramente il periodo trascorso fuori dal campo, l'ultimo gol su azione di gioco dell'argentino risale addirittura al 29 ottobre 2018, nella gara dell'Olimpico contro la Lazio. Sei mesi fa, una vita per un bomber come Icardi.



LE PAROLE DI SPALLETTI E GLI INSULTI DELLA CURVA - Eppure Spalletti è tornato a dargli fiducia, anche per la maggior capacità rispetto a Lautaro di riempire l'area ed impegnare i difensori avversari: contro la Roma il giochetto è riuscito, ieri no. In tutto questo, una cornice complicata nella quale giocare, visto che la Curva Nord di San Siro, sede della tifoseria nerazzurra più calda, non manca di insultarlo in ogni partita nella quale scende in campo, ricordando un comportamento a loro dire "poco professionale" dopo l'assegnazione della fascia ad Handanovic. Icardi non ha mai dato grande credito a queste situazioni, ma è innegabile che patisca l'atteggiamento della Curva, nonostante il resto dello stadio parteggi per lui. FUTURO INCERTO: LA JUVE... - Tutto questo nell'ambito di un futuro all'Inter tutt'altro che certo, visto che non si sono ancora fatti passi avanti per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2020 e le squadre interessate a lui tra cui proprio la Juventus, attendono. La prossima stagione Icardi giocherà ancora nell'Inter? Molto complicato, seppur sia ancora difficile stabilirlo con certezza: certo è che da uomo in più il numero 9 della Milano nerazzurra sembra essere diventato un peso. ​



