Il mercato sta per entrare nel vivo, e sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi non si parla d’altro.

“C’è solo l’Inter” titola il Corriere dello Sport: “Marotta punta deciso su Bremer e Milenkovic e non molla Dybala”. Centro pagina dedicato all’esame di maturità di Gnonto, in taglio alto c’è ancora spazio per il mercato: “Svolta Roma, Frattesi dice sì” e “Sorriso Napoli, ecco Ostigard”.

La Gazzetta dello Sport apre con il mercato del Milan: “Traoré la mossa del Diavolo. Il jolly del Sassuolo obiettivo dichiarato. Ideale per Pioli e il club, servono 25 milioni”. In taglio basso spazio agli obiettivi delle altre squadre: “Dybala, Inter sbrigati”, “Paredes, Juve prendimi”.



“Rivoluzione Pogba” titola in prima pagina Tuttosport: “L’arrivo del francese coinciderà con una profonda rivoluzione del centrocampo “. In taglio alto focus sull’Inter: “Occhio al Real su Dybala”. Spazio anche al Torino: “Stretta Luis Henrique”.