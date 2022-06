Lukaku day ma non solo: c’è tanto mercato nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi.Il Corriere dello Sport apre con le prime parole dida giocatore dell’Inter: “. E io mantengo le promesse”. In taglio alto lo sguardo proiettato al nuovo campionato: “Arbitri e Var rivoluzione”. Spazio anche alle operazioni di Fiorentina: “Ecco i gol, dal Real arriva Jovic”, e Lazio: “Cancellieri alla Lazio, bloccato anche Ilic”. In taglio basso l’oro di Paltrinieri: “Mito”.“Lukaku febbre a 90, Romelu torna da re e cambia numero” così titola La Gazzetta dello Sport per l’arrivo dell’attaccante all’Inter. “” è il titolo il taglio alto dedicato al Milan: “Mondo rossonero in ansia, oggi scade il contratto a Maldini e Massara”. Sulla colonna di destra altro mercato: “Cambiaso alla Juve, accordo col Genoa”. Anche qui spazio per Paltrinieri in taglio basso: “Lo squalo Greg”.Su Tuttosport un’intervista a Maurizio Arrivabene: “Juve totale.”. L’ad bianconero ha parlato di De Ligt, Pogba e Allegri. E c’è “l’appuntamento per Paredes”. Spazio anche al Torino: “Tifosi già pazzi di Laurentié, il francese in Sardegna dice sì”. Occhio anche al mercato del Milan: “Ora Redbird vota Dybala”. Taglio centrale dedicato all’oro di Paltrinieri: “SuperGreg”.