La Serie A è partita, le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi sono dedicate alla prima giornata del nuovo campionato: tra i quattro anticipi di ieri e le altre quattro partite di oggi.



Il Corriere dello Sport apre con le vittorie delle due milanesi: “Il Milan va più forte. Prova di forza dei campioni d’Italia, l’Inter soffre ma tiene il passo”. Sulla colonna di destra il botta e risposta a distanza tra gli allenatori di Roma e Lazio: “Mou-Sarri al veleno, è già derby”.



La prima de La Gazzetta dello Sport si divide a metà tra Rebic e Dumfries: “Rieccoli. Milan da campione, Inter da brivido”. Nella colonna di destra spazio anche al mercato: “Napoli pigliatutto, c’è l’accordo per Ndombele e Raspadori è vicino”.



Sulla prima pagina di Tuttosport il ricordo di Piero Angela, ma l’apertura è dedicata al possibile tridente di Allegri: “E la Juve va all’attacco. Conto alla rovescia per Depay, Allegri ha sempre più modi per fare gol. Vicino anche Paredes”. Taglio alto dedicato alla vittoria di Juric a Monza: “Gran bel Toro! Più forte di tutto”.



