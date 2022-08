Tanto mercato ma anche calcio giocato nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi.Il Corriere dello Sport apre con l'amichevole dell'Inter: ", la difesa sbanda e scatta l'allarme. Taglio alto dedicato alle trattative: Juve, Kostic in arrivo. Via Fabiàn, ecco Navas".La Gazzetta dello Sport divide la prima pagina tra rossoneri e nerazzurri: ", Pioli sta meglio di Inzaghi. Goleada nel test di Vicenza: 6-1. Debutta anche de Ketelaere. Ma Tonali è ko e niente Udinese, il timore è uno stiramento. Inter, sei indifesa. A Pescara prende 4 reti dal Villarreal, la difesa è tutta sotto accusa e Lukaku non basta".Tuttosport apre con l'obiettivo di mercato della Juve: ", il tecnico deti tedeschi scherza: 'L'ho risparmiato per l'Italia'". Taglio alto dedicato al Torino: "Chiamatelo Toric! Granata avanti in Coppa Italia, 3-0 al Palermo. Juric sorride per i gol di Radonjic e Lukic".Sfoglia la gallery per leggere le prime pagine dei giornali italiani e stranieri