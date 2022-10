La stampa italiana si concentra sul big match di San Siro tra Milan e Juve, vinto dai rossoneri di Pioli per 2-0 con gol di Tomori e Brahim Diaz. Spazio anche all’analisi del successo dell’Inter e alla sfida tra Bologna e Samp, mentre oggi l’attenzione è tutta per Cremonese-Napoli alle 18 e Roma-Lecce alle 20:45, senza dimenticare l’inedita sfida di alta classifica tra Udinese e Atalanta. Celebrazione anche per l'impresa dell'azzurro Filippo Ganna, capace di stabilire il nuovo record dell'ora nel ciclismo su pista. All’estero, spazio ai risultati di Premier, Liga, Ligue 1 e Bundes.



